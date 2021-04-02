Чоловіка, який підпалив "Епіцентр" у Первомайську, відправлять у психлікарню
Підозрюваного в масштабному підпалі "Епіцентру" у Первомайську Центральний суд залишив під вартою. До того Миколу Регушевського скерували у психдиспансер, щоб встановити його психологічний стан.
Джерело:Центральний районний суд Миколаєва
Рішення 1 квітня прийняв слідчий суддя Дмитро Тішко, який розглянув клопотання.
До слова В Одесі чоловік намагався вкрасти телефон прямо з салону мобільної техніки
Прокурор, який клопотався про продовження арешту, пригадав, що підозрюваний:
- переховувався від слідства та суду;
- знищував речі чи документи, що мають значення у цьому провадженні;
- впливав на потерпілих та свідків;
- перешкоджав провадженню.
Окрім цього, суд задовольнив клопотання слідчого та скерував його до 28 травня пройти стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Чоловіка скерують у лікарню Дніпра.
Коротко про пожежу в "Епіцентрі"
- У лютому в "Епіцентрі" в Первомайську виникла велика пожежа. У магазині згоріло 4 тисячі квадратних метрів площі.
- Підозрюваний у злочині прийшов в магазин з сокирою та ножем. Слідчі кажуть, що у відділі лакофарбових матеріалів він взяв з полиці пляшку легкозаймистого розчинника та облив ним коробки. Після цього підпалив пляшку та кинув її. Виникла пожежа.
- Коли 2 охоронці намагались зупинити чоловіка, він напав на них з сокирою.
- Правоохоронці затримали палія. Він сказав, що хотів помститись власнику магазину й ніби раніше був з ним знайомий.
- Чоловік з лютого перебуває під вартою.
Поділитися новиною