Підозрюваного в масштабному підпалі "Епіцентру" у Первомайську Центральний суд залишив під вартою. До того Миколу Регушевського скерували у психдиспансер, щоб встановити його психологічний стан.

Рішення 1 квітня прийняв слідчий суддя Дмитро Тішко, який розглянув клопотання. До слова В Одесі чоловік намагався вкрасти телефон прямо з салону мобільної техніки Прокурор, який клопотався про продовження арешту, пригадав, що підозрюваний: переховувався від слідства та суду;

знищував речі чи документи, що мають значення у цьому провадженні;

впливав на потерпілих та свідків;

перешкоджав провадженню. Важливо! 38-річного чоловіка підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу та замаху на вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення. Окрім цього, суд задовольнив клопотання слідчого та скерував його до 28 травня пройти стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Чоловіка скерують у лікарню Дніпра. Коротко про пожежу в "Епіцентрі" У лютому в "Епіцентрі" в Первомайську виникла велика пожежа. У магазині згоріло 4 тисячі квадратних метрів площі.

Підозрюваний у злочині прийшов в магазин з сокирою та ножем. Слідчі кажуть, що у відділі лакофарбових матеріалів він взяв з полиці пляшку легкозаймистого розчинника та облив ним коробки. Після цього підпалив пляшку та кинув її. Виникла пожежа.

Коли 2 охоронці намагались зупинити чоловіка, він напав на них з сокирою.

Правоохоронці затримали палія. Він сказав, що хотів помститись власнику магазину й ніби раніше був з ним знайомий.

Чоловік з лютого перебуває під вартою.