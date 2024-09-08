Об этом рассказала пресс-офицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова. Полиция уже открыла уголовное производство, виновников еще не нашли.

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Поджог авто в Днепре

Алина Карнаухова прибыла в Днепр с командировкой. Военнослужащая налаживает работу информационно-рекрутингового центра бригады, который, в частности, "призван помогать раненым воинам, семьям погибших и пропавших без вести".

Центр открыли 5 сентября, а уже ночью 8 сентября неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего, который подразделение использовало для боевых задач в Донецкой области.

Спальник Днепра. Глубокий тыл... Именно здесь, в тылу, где военные должны чувствовать себя спокойно и иметь время на отдых от постоянного напряжения и опасности, мы получаем нож в спину,

– отметила Алина Карнаухова.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Поджог автомобиля военнослужащих в Днепре: смотрите видео

В то же время пресс-секретарь 93 ОМБр отметила, что это уже не первый случай поджога авто военнослужащих бригады. Известно также о поджоге в Новомосковске Днепропетровской области. Тогда уничтожили Mitsubishi Pajero Sport, который для военного купили друзья, и одновременно подожгли авто Военной службы правопорядка возле дома неподалеку.