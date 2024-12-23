Соответствующее видео появилось в сети в субботу, 21 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Сопротивление Приазовья"

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В Мариуполе подожгли машину и, вероятно, оккупанта в ней

На видео видно, как неизвестный обливает машину с российскими номерами из бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Транспортное средство моментально охватил огонь.

По некоторым данным внутри автомобиля мог быть российский военнослужащий, который и погиб там.

"Неизвестные добрые люди напоминают врагу, что ему здесь не рады. Еще одна сожженная машина в коллекцию", – комментируют поджог машины оккупанта активисты.

В Мариуполе подожгли машину оккупанта: смотрите видео

К слову, как отмечает Мариупольский городской совет, в конце ноября партизаны также повредили железнодорожное полотно, которое строит Россия между станциями Кальчик – Маловодное на севере Мариупольского района.

Сам же Мариуполь превращается в максимально криминальный город: там власть уже получили криминальные авторитеты, из-за чего выросла преступность.