Поджог дома Шабунина: активист только через 2 недели получил статус потерпевшего
Активист Виталий Шабунин, дом которого подожгли в ночь на 23 июля, только сейчас получил статус потерпевшего. Он утверждает, что полиция не спешит с предоставлением доступа к материалам дела.
Делом о поджоге дома Шабунина занимается Бориспольское районное управление Нацполиции. Об этом активист написал на своей странице в фейсбук.
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Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июля. То есть статус потерпевшего Шабунин получил лишь 2 недели спустя – 4 августа.
Активист сравнил ход дела с декларацией, которую он подал на пол дня позже. Поджог – особо тяжкое преступление. Несвоевременное представление декларации – административное правонарушение. По словам активиста, стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено, а насчет поджога – результаты неутешительные.
Виталий Шабунин отмечает, что полиция не спешит с предоставлением доступа к материалам дела.
Еще и полиция с какого-то чуда петляет с предоставлением доступа к материалам дела. За последние три года государство получило персонально с меня налогами более 1,7 миллиона гривен. За эти деньги я получил государство, в котором, наплевав на закон, рулят Аваков, Коломойский, Ермак и, даже такие ничтожества как Вовк и Венедиктова,
– написал Шабунин.
Поджог дома Виталия Шабунина: коротко
- Дом подожгли в ночь с 22 на 23 июля. Родители в то время были в доме, но успели спастись.
- Соседка слышала взрыв, прогремевший перед пожаром. Тезис о том, что это мог быть взрыв газа, Шабунин отвергает, ведь накануне служба газа проверила счетчик и все соединения.
- Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном повреждении имущества. Активист настаивает, чтобы дело переквалифицировали, как покушение на жизнь.
- Адвокат Шабунина подчеркивает, что полиция не должна вести дело, потому что активист неоднократно критиковал деятельность министра МВД Арсена Авакова.