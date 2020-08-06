Активист Виталий Шабунин, дом которого подожгли в ночь на 23 июля, только сейчас получил статус потерпевшего. Он утверждает, что полиция не спешит с предоставлением доступа к материалам дела.

Делом о поджоге дома Шабунина занимается Бориспольское районное управление Нацполиции. Об этом активист написал на своей странице в фейсбук.

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Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июля. То есть статус потерпевшего Шабунин получил лишь 2 недели спустя – 4 августа.

Активист сравнил ход дела с декларацией, которую он подал на пол дня позже. Поджог – особо тяжкое преступление. Несвоевременное представление декларации – административное правонарушение. По словам активиста, стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено, а насчет поджога – результаты неутешительные.

Виталий Шабунин отмечает, что полиция не спешит с предоставлением доступа к материалам дела.

Еще и полиция с какого-то чуда петляет с предоставлением доступа к материалам дела. За последние три года государство получило персонально с меня налогами более 1,7 миллиона гривен. За эти деньги я получил государство, в котором, наплевав на закон, рулят Аваков, Коломойский, Ермак и, даже такие ничтожества как Вовк и Венедиктова,

– написал Шабунин.

Поджог дома Виталия Шабунина: коротко