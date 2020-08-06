Активіст Віталій Шабунін, будинок якого підпалили у ніч на 23 липня, лише зараз отримав статус потерпілого. Він стверджує, що поліція не поспішає із наданням доступу до матеріалів справи.

Справою про підпал будинку Шабуніна займається Бориспільське районне управління Нацполіції. Про це активіст написав на своїй сторінці у фейсбук.

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Пожежа відбулась в ніч з 22 на 23 липня. Тобто статус потерпілого Шабунін отримав лише 2 тижні по тому – 4 серпня.

Активіст порівняв хід справи із декларацією, яку він подав на пів дня пізніше. Підпал – особливо тяжкий злочин. Невчасне подання декларації – адміністративне правопорушення. За словами активіста, стратегічне розслідування щодо несвоєчасного подання декларації вже майже завершено, а щодо підпалу – результати невтішні.

Віталій Шабунін наголошує, що поліція не бариться із наданням доступу до матеріалів справи.

Ще й поліція з якогось дива петляє з наданням доступу до матеріалів справи. За останні три роки держава отримала персонально з мене податками більше 1,7 мільйона гривень. За ці гроші я отримав державу, в якій, начхавши на закон, рулять Аваков, Коломойський, Єрмак і, навіть такі нікчеми як Вовк та Венедіктова,

– написав Шабунін.

Підпал будинку Віталія Шабуніна: коротко