Про підпал будинку, а також серйозні конфлікти з чиновниками та олігархами – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Також в ефірі 24 каналу активіст обговорив рік роботи парламенту 9-го скликання та чому необхідно запустити судову реформу в Україні.

З ким Шабунін перебуває зараз у конфлікті

– В нас у Центрі протидії корупції список ворогів на кілька сторінок. Я згадаю людей, з якими у нас конфлікти зараз у гострій фазі. Але ми не з людьми воюємо, ми воюємо за справедливість.

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З останнього – в нас разом з цілою коаліцією була "драка" з Коломойським у Верховному суді по справі Суркісів. Це рішення було глобально важливе для того, щоб Коломойський не рухався по поверненню грошей з "Привату".

Довідка. Справа є пов'язаною з націоналізацією "Приватбанку": тоді за так званою процедурою bail-in держава викупила акції Суркісів у "Приватбанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить приблизно 1 мільярд гривень, які вони хочуть повернути.

Інша "драка" з Коломойським досі триває в КСУ, який активізувався щодо спроб визнати неконституційним закон про гарантування вкладів фізичних осіб. Якщо КСУ визнає неконституційність закону, то це б був крах фінансової системи, не тільки про "Приват" йдеться, а про всі банки, які було ліквідовано. Але тут ми теж, фактично, перемогли разом з цілою коаліцію.

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І також справа Бахматюка, коли Венедіктова незаконно закрила цю справу. Тепер буде змушена відкрити, бо є рішення апеляції Антикорупційного суду. З ним теж гостра фаза і йому найбільше небезпечно, бо тут конкретно він має вже підозру, і він майже її закрив через незаконні дії Венедіктової.

Венедіктова могла не виконувати рішення суду та закривати справу Бахматюка, а почекати апеляції. Також є ще один цікавий хід адвокатів Бахматюка. Вони так бояться Антикорупційного суду, що хочуть рішення Верховного, аби апеляцію не ВАКС розглядав, а Київська апеляція.

Зазначимо, у компанії Укрлендфармінг, яка належить Олегу Бахматюку, відреагували на слова Віталія Шабуніна та зазначили, що вони засуджують будь-які прояви насильства в суспільстві, водночас вважають натяки на причетність Бахматюка до підпалу абсурдними.

Також з кола ворогів, зі свіжого, оновилась війна з суддівською мафією, зокрема суддею Вовком і Вищою радою правосуддя. Цей орган мав б звільняти суддів, а навпаки – захищає найогидніших з них. Ми дуже сильно займаємось цією справою, ми постійно нагадуємо Зеленському, що він єдиний може почати процедуру ліквідації цього суду. В нас з ними гострий конфлікт через це.

Ми також не виключаємо, що це так само могло бути влаштовано поза межами України. Тому що уявіть собі це малий вигляд такий, що мали загинути люди, які були в будинку. Пів 3 ночі, підпал такий сильний, що буквально за 20 секунд, все огорнула вогнем. Пощастило, що сусідка не спала і визирнула у вікно, пощастило, що тато зреагував і перекрив газ. Уявіть собі, що в антикорупційного активіста спалюють батьків, це показує всьому світу, що ми недокраїна, що в нас нічого не працює в цій країні. Це дуже наратив російський, який вони постійно просувають, тому ми десь не виключаємо і цю версію.

Підсумки роботи парламенту 9-го скликання

– Ефективність парламенту Зеленського варто умовно "розділити" на дві частини: на осінній парламент та від грудня і дотепер. Оскільки були речі, які не довели до кінця, наприклад, не скасували депутатську недоторканність.

Депутатська недоторканність залишилась. І ми найближчими днями отримаємо яскраві докази цього. Нічого не скасовано, стало гірше

Окрім цього, осінній парламент зробив багато того, що треба було зробити давно. Зокрема, повернули в Кримінальний кодекс статтю про незаконне збагачення; перезавантажити НАЗК, яка показує хороші результати; надали "прослушку" для НАБУ; запустили реформу прокуратури.

Про судову реформу

– Спочатку, восени 2019 року, президент Зеленський подав хороший законопроєкт про судову реформу. Норми, закріплені в цьому законопроєкті, можуть перезавантажити Вищу раду правосуддя.

Зеленський три місяці "ходить на повідку" у ВРП… Через пів року подає інший законопроєкт про судову реформу, де ВРП віддається визначальна роль. Як це пояснити?

Більше про важливість судової реформ и – читайте за посиланням.