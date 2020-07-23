Будинок глави правління організації "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна підпалили невідомі вночі з 22 на 23 липня. На щастя, ніхто не постраждав. За кілька днів до підпалу журналісти 24 каналу встигли поспілкуватися з Віталієм Шабуніним в його ж домі. Під час інтерв'ю активіст заявив про постійні переслідування його родини.

Детальніше про підпал будинку Віталія Шабуніна та чому активісту довелося тричі позиватися про злочин проти себе і сім'ї – читайте в інтерв'ю програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі.

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Про підпал будинку

Будинок Віталія Шабуніна підпалили вночі з 22 на 23 липня. На той момент ані активіста, ані його дітей в будинку не було. Батьки Шабуніна встигли вчасно покинути оселю.

Від чого стався вибух

За словами активіста, перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Його почула сусідка і побачила, як спалахнув вхід. Шабунін відразу виключив імовірність вибуху газу, адже якраз 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання в домі. Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Шабунін просить перекваліфікувати справу

Поліція розпочала кримінальне провадження через підпал будинку активіста Віталія Шабуніна за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак активіст вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя. Адвокатка Шабуніна вважає, що поліція не повинна вести розслідування цієї справи, бо вона перебуває в підпорядкуванні глави МВС Арсена Авакова, якого Віталій Шабунін неодноразово критикував.



Внаслідок підпалу ніхто не постраждав / Фото з фейсбук-сторінки Шабуніна



Наслідки підпалу будинку Шабуніна / Фото з фейсбук-сторінки Шабуніна

В інтерв'ю 24 каналу, яке відбулося до підпалу, активіст розповів, що вони тільки нещодавно закінчили виплачувати розстрочку за будинок і планували доробити двір.

"Ми не мріяли про дім, але якось так пощастило, що власник будівельної компанії дав нам гарну розстрочку. І ми тільки розрахувалися з нею в кінці 2019 року. Був хороший відсоток. Залишилося тільки двір зробити", – розповів Шабунін.

Дивіться фото з будинку Віталія Шабуніна до підпалу:

Дивіться відео 24 каналу: як виглядає будинок Шабуніна після підпалу

Після підпалу журналістка 24 каналу приїхала до будинку Шабуніна та розпитала його, чи знає він, чому це могло статися.

Як ви?

Батькам найважче. Бо батьки були вдома. Ми з дітьми не були в будинку, були не відпочинку. Бачите, як все чисто? Мама заспокоювалася, миючи підлогу.

Як ви думаєте – за що? Ми починаємо жити в поліцейській державі?

В поліцейській державі бандитизм не процвітає, там процвітають політичні переслідування. В Україні і перше, і бандитизм – все разом. Це недополіцейська держава.

Тобто ми збільшуємо фінансування на поліцію, але тим не менше...

Вся система така, що працюють окремі інституції. Сьогодні Вища рада правосуддя одноголосно говорить, що плівки Вовка, те, що НАБУ викрило цей злочин – це посягання на честь судової системи. Це голосують, і підіймає питання представник Зеленського – той, якого він делегував у ВРП. Якщо найвищий судовий орган таке говорить, не розслідуються вбивства активістів, то що чекати? Підпали – таке... Слава Богу, що все так скінчилося.

Може передасте щось Авакову та Зеленському?

Я вже казав. Це відповідальність Зеленського. Тому що як раніше не розслідувалися напади на активістів, так і зараз не розслідуються. А справа з Шереметом у що перетворилася? Навіть Аваков вже говорить, мовляв, що не він відповідає, а слідство.

В нашій сфері нічого не робиться. Зі списку ворогів – останнє – Бахматюк. Мільярд 200 мільйонів стабкредиту Нацбанку виведено. Підозра. Ховається за кордоном. Венедіктова – генпрокурор президента Зеленського – закриває справу, не дочекавшись апеляції, щоби встигнути. Посилаючися на рішення Печерського суду, якому вона взагалі не підсудна. Зеленський мовчить. Плівки Вовка від НАБУ оприлюднені 6 днів – Зеленський мовчить. Він що, в теплій ванні? В нього вата у вухах?

Я думаю, вата у вухах.

Його проблеми.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Віталієм Шабуніним на 24 каналі:

Про переслідування

Ви часто виходите у світ?

Я зараз по роботі мушу виїжджати 1 – 2 в тиждень.

Нещодавно в мережі з'явилося відео вашої зустрічі з експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Ми були на набережній Дніпра, де не було нікого, крім нас. Це було майже під мостом. До нас прибіг хлопець за 400 метрів з траси, готовий знімати, відразу домахуючися до Олексія. Я далекий від думки, що це була випадковість. Дуже далекий. І тут черговий привіт органам, які використовують зовнішнє спостереження для таких речей. Це кримінальний злочин, і колись доведеться відповідати.

До теми У представництві ЄС в Україні стурбовані пожежею у домі Шабуніна

Нещодавно я бачилася з Олексієм Гончаруком. Він розповів, що готовий повернутися у великої політику. Ви теж свого часу починали свою кар'єру із політики. Чи плануєте повернутися у велику гру і про що говорили з Гончаруком? Він кликав у партію?

Ні. Ми говорили про те, що ми в Центрі протидії корупції сфокусовані на своєму полі діяльності – це судова реформа, правоохоронна реформа й антикорупційна реформа. Олексій займався більше економічними інструментами в протидії корупції.

Загалом, є 2 крила в боротьбі з корупцією. Карна — незворотність покарання за злочин. Це те, чим ми займаємось у ЦПК. Прем'єр, що природно, більше займався зменшенням поля для виконання корупції, державною економікою, приватизацією держпідприємств, дерегуляцією. І він говорив, чи можемо ми допомогти йому в цій роботі, але вже не як прем'єру. Це дало тему для розмови.

Але вам її зіпсували?

На 5 – 7 хвилині. Я вже звик до такого. Олексію було важче, бо це його перший досвід. Він навчиться. Уже навчився, я думаю.

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Тобто ви вважаєте, що поліція за вами стежила?

Я не знаю – поліція чи СБУ. ДБР – навряд, бо ми не їхня підслідність, принаймні, я – точно. Але історія з моїми переслідуваннями, моїх рідних переважно таким чином виглядає.

Я телефоном домовлявся про зустріч з Марушевською Юлією за пів години біля McDonald's. Спускаюся туди, а там на мене чекають люди з камерами. Вірогідність зустріти мене біля McDonald's через пів години є нульовою.

Тобто прослушка?

Спостереження зовнішнє – точно, прослушка. В суді я питаю: "Звідки ви знали? Тобто, як ви це поясните?". І люди не можуть пояснити ні своє перебування там, де я домовився, ні як вони Устінову виловили в аеропорту.

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Тобто ви позивалися на те, що вас переслідують?

Тричі. Я тричі писав заяви про злочин, і один раз писала Олександра. Про те, що нас і близьких переслідують. По жодній з цих заяв немає нормального провадження. А мені світить п'ять років.

За те, що вдарив пропагандиста?

Так.

Дивіться відео: Шабунін вдарив пропагандиста за питання про Устінову

Я знаю, що ви людина доволі релігійна. Часто б'єте пики пропагандистам?

Це була рідкість. Переважно – не б'ю. Все, що можна було зробити без цього – було зроблено. Зокрема, і 3 заяви про злочин.

Як сім'я переживає усі ці переслідування?

Батькам важче було. Дружина звиклася.



Віталій та Олена Шабуніни / Скриншот

А як дітям пояснюєте все це? Чи на дітей це поки не впливало?

Сподіваємося не вплине.

Олена Шабуніна: Найважче було, коли Віталіка облили зеленкою і він весь зелений прийшов додому. Соломія вже була доволі доросла. Треба було пояснювати. Але ми класно викрутилися. Ми розказали, що тато був у казці і став зеленим драконом.

Дивіться відео: перепалка Шабуніна з Кивою, активіста облили зеленкою

Як ви сприймаєте реальність у світлі тих подій, які зараз відбуваються в Україні і в світі? Рік тому була й інша влада, й інші сподівання.

Ми по-іншому сприймали реальність, бо вона була іншим боком до нас повернута. Але менше злочинів поліція не вчиняла. Судова система була така ж неадекватна. Тобто реальність була така сама, просто ми зараз краще її бачимо. Це не гірше. Це краще. Бо коли видно проблему, то її не можна не вирішувати.

Про ставлення до Зеленського та чому президент так довіряє Авакову – читайте у наступній частині інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабуніним.