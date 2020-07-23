Дом главы правления организации "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина подожгли неизвестные ночью с 22 на 23 июля. К счастью, никто не пострадал. За несколько дней до поджога журналисты 24 канала успели пообщаться с Виталием Шабуниным в его же доме. Во время интервью активист заявил о постоянных преследованиях его семьи.

Подробнее о поджоге дома Виталия Шабунина и почему активисту пришлось трижды судиться о преступлении против себя и семьи – читайте в интервью программы "БезМаски-шоу" на 24 канале.

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О поджоге дома

Дом Виталия Шабунина подожгли ночью с 22 на 23 июля. На тот момент ни активиста, ни его детей в доме не было. Родители Шабунина успели вовремя покинуть дом.

От чего произошел взрыв

По словам активиста, перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Его услышала соседка и увидела, как вспыхнул вход. Шабунин сразу исключил вероятность взрыва газа, ведь как раз 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Шабунин просит переквалифицировать дело

Полиция начала уголовное производство из-за поджога дома активиста Виталия Шабунина по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако активист требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь. Адвокат Шабунина считает, что полиция не должна вести расследование этого дела, потому что она находится в подчинении главы МВД Арсена Авакова, которого Виталий Шабунин неоднократно критиковал.



В результате поджога никто не пострадал / Фото из фейсбук-страницы Шабунина



Последствия поджога дома Шабунина / Фото из фейсбук-страницы Шабунина

В интервью 24 каналу, которое состоялось до поджога, активист рассказал, что они только недавно закончили выплачивать рассрочку за дом и планировали доделать двор.

"Мы не мечтали о доме, но как-то так повезло, что владелец строительной компании дал нам хорошую рассрочку. И мы только рассчитались с ней в конце 2019 года. Был хороший процент. Осталось только двор сделать", – рассказал Шабунин.

Смотрите фото из дома Виталия Шабунина до поджога:

Смотрите видео 24 канала: как выглядит дом Шабунина после поджога

После поджога журналистка 24 канала приехала к дому Шабунина и расспросила его, знает ли он, почему это могло произойти.

Как вы?

Родителям труднее всего. Потому что родители были дома. Мы с детьми не были в доме, были на отдыхе. Видите, как все чисто? Мама успокаивалась, моя пол.

Как вы думаете – за что? Мы начинаем жить в полицейском государстве?

В полицейском государстве бандитизм не процветает, там процветают политические преследования. В Украине и первое, и бандитизм – все вместе. Это недополицейское государство.

То есть мы увеличиваем финансирование на полицию, но тем не менее...

Вся система такова, что работают отдельные институты. Сегодня Высший совет правосудия единогласно говорит, что пленки Вовка, то, что НАБУ разоблачило это преступление – это посягательство на честь судебной ситсемы. Это голосуют, и поднимает вопрос представитель Зеленского – тот, которого он делегировал в ВСП. Если высший судебный орган такое говорит, не расследуются убийства активистов, то что ждать? Поджоги – такое... Слава Богу, что все так закончилось.

Может передадите что-то Авакову и Зеленскому?

Я уже говорил. Это ответственность Зеленского. Потому что как раньше не расследовались нападения на активистов, так и сейчас не расследуются. А дело с Шереметом во что превратилось? Даже Аваков уже говорит, мол, что не он отвечает, а следствие.

В нашей сфере ничего не делается. Из списка врагов – последнее – Бахматюк. Миллиард 200 миллионов стабкредита Нацбанка выведено. Подозрение. Скрывается за границей. Венедиктова – генпрокурор президента Зеленского – закрывает дело, не дождавшись апелляции, чтобы успеть. Ссылаясь на решение Печерского суда, которому оно не подсудно. Зеленский молчит. Пленки Вовка от НАБУ обнародованы 6 дней – Зеленский молчит. Он что, в теплой ванне? У него вата в ушах?

Я думаю, вата в ушах.

Его проблемы.

Смотрите полное видео интервью с Виталием Шабуниным на 24 канале:

О преследованиях

Вы часто выходите в свет?

Я сейчас по работе должен выезжать 1 – 2 в неделю.

Недавно в сети появилось видео вашей встречи с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Мы были на набережной Днепра, где не было никого, кроме нас. Это было почти под мостом. К нам прибежал парень за 400 метров с трассы, готовый снимать, сразу приставая к Алексею. Я далек от мысли, что это была случайность. Очень далек. И тут очередной привет органам, которые используют внешнее наблюдение для таких вещей. Это уголовное преступление, и когда-то придется отвечать.

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Недавно я виделась с Алексеем Гончаруком. Он рассказал, что готов вернуться в большую политику. Вы тоже в свое время начинали свою карьеру с политики. Планируете ли вернуться в большую игру и о чем говорили с Гончаруком? Он звал в партию?

Нет. Мы говорили о том, что мы в Центре противодействия коррупции сфокусированы на своем поле деятельности – это судебная реформа, правоохранительная реформа и антикоррупционная реформа. Алексей занимался больше экономическими инструментами в противодействии коррупции.

В общем, есть 2 крыла в борьбе с коррупцией. Уголовная – необратимость наказания за преступление. Это то, чем мы занимаемся в ЦПК. Премьер, естественно, больше занимался уменьшением поля для выполнения коррупции, государственной экономикой, приватизацией госпредприятий, дерегуляцией. И он говорил, можем ли мы помочь ему в этой работе, но уже не как премьеру. Это дало тему для разговора.

Но вам ее испортили?

На 5 – 7 минуте. Я уже привык к такому. Алексею было труднее, потому что это его первый опыт. Он научится. Уже научился, я думаю.

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То есть вы считаете, что полиция за вами следила?

Я не знаю – полиция или СБУ. ГБР – вряд ли, потому что мы не их подследственность, по крайней мере, я – точно. Но история с моими преследованиями, моих родных преимущественно таким образом выглядит.

Я по телефону договаривался о встрече с Марушевской Юлией за пол часа возле McDonald's. Спускаюсь туда, а там меня ждут люди с камерами. Вероятность встретить меня возле McDonald's через пол часа нулевая.

То есть прослушка?

Наблюдение наружное – точно, прослушка. В суде я спрашиваю: "Откуда вы знали? То есть, как вы это объясните?". И люди не могут объяснить ни свое пребывание там, где я договорился, ни как они Устинову выловили в аэропорту.

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То есть вы судились на то, что вас преследуют?

Трижды. Я трижды писал заявления о преступлении, и один раз писала Александра. О том, что нас и близких преследуют. Ни по одному из этих заявлений нет нормального производства. А мне светит пять лет.

За то, что ударил пропагандиста?

Да.

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Я знаю, что вы человек довольно религиозный. Часто бьете рожи пропагандистам?

Это была редкость. В основном – не бью. Все, что можно было сделать без этого – было сделано. В частности, и 3 заявления о преступлении.

Как семья переживает все эти преследования?

Родителям труднее было. Жена свыклась.



Виталий и Елена Шабунины / Скриншот

А как детям объясняете все это? Или на детей это пока не влияло?

Надеемся не повлияет.

Елена Шабунина: Труднее всего было, когда Виталика облили зеленкой и он весь зеленый пришел домой. Соломия уже была довольно взрослая. Надо было объяснять. Но мы классно выкрутились. Мы рассказали, что папа был в сказке и стал зеленым драконом.

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Как вы воспринимаете реальность в свете тех событий, которые сейчас происходят в Украине и в мире? Год назад была и другая власть, и другие надежды.

Мы по-другому воспринимали реальность, потому что она была другой стороной к нам повернута. Но меньше преступлений полиция не совершала. Судебная система была такая же неадекватная. То есть реальность была такая же, просто мы сейчас лучше ее видим. Это не хуже. Это лучше. Потому что когда видно проблему, то ее нельзя не решать.

Об отношении к Зеленскому и почему президент так доверяет Авакову – читайте в следующей части интервью 24 канала с Виталием Шабуниным.