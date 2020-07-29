Верховна Рада 9 скликання святкує свою першу річницю. Це скликання запустило найбільшу кількість конституційних змін. Вони прийняли багато важливих законів, але залишились недопрацювання.

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. І додав: попри все, була воля Офісу Президента проводити реальні антикорупційні реформи.

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Він вважає, що ефективність парламенту Зеленського варто умовно "розділити" на дві частини: на осінній парламент та від грудня і дотепер. Оскільки були речі, які не довели до кінця, наприклад, не скасували депутатську недоторканність.

Депутатська недоторканність залишилась. І ми найближчими днями отримаємо яскраві докази цього. Нічого не скасовано, стало гірше,

– заявив Шабунін.

Що таке депутатська недоторканність?

Це гарантія того, що депутата не будуть притягувати до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Але, за його словами, осінній парламент зробив багато того, що треба було зробити давно. Зокрема,

повернули в Кримінальний кодекс статтю про незаконне збагачення; перезавантажити НАЗК, яка показує хороші результати;

надали "прослушку" для НАБУ;

запустили реформу прокуратури.

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