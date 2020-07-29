Верховная Рада 9 созыва празднует свою первую годовщину. Этот созыв запустил наибольшее количество конституционных изменений. Они приняли много важных законов, но остались недоработки.

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. И добавил: несмотря на все, была воля Офиса президента проводить реальные антикоррупционные реформы.

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Он считает, что эффективность парламента Зеленского стоит условно "разделить" на две части: на осенний парламент и с декабря и до сих пор. Поскольку были вещи, которые не довели до конца, например, не отменили депутатскую неприкосновенность.

Депутатская неприкосновенность осталась. И мы в ближайшие дни получим яркие доказательства этого. Ничего не отменено, стало хуже,

– заявил Шабунин.

Что такое депутатская неприкосновенность?



Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняла от немотивированных уголовных преследований.

Но, по его словам, осенний парламент сделал много того, что нужно было сделать давно. В частности,

вернули в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении;

перезагрузили НАПК, которая показывает хорошие результаты;

предоставили "прослушку" для НАБУ;

запустили реформу прокуратуры.

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