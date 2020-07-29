У генпрокурора Ирины Венедиктовой появился новый заместитель – Роман Говда. Во время Революции Достоинства возглавлял отдел, который давал согласие на преследование участников Майдана. Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что "кадрового голода" в стране нет и это не лучшая кандидатура на эту должность.

О новом заместителе генпрокурора Венедиктовой в эфире 24 канала рассказал сам Шабунин.

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"Кадровый голод"?

Председатель Центра противодействия коррупции отметил, что в 2014 году была реальная проблема с кадрами на госдолжности. Однако сейчас ее нет. За это время появилось несколько десятков адекватных людей, готовых возглавлять Генпрокуратуру.

Искать кадры нужно не на коррупционной свалке истории, а объявляя честные и прозрачные конкурсы. Нет в Украине "голода" с честными прокурорами, если их искать,

– считает Шабунин.

Чем "прославился" Говда?

"Роман Говда – яркий представитель нынешних прокурорских элит", – заявил Шабунин.

► Он напомнил, что отдел, который возглавлял Говда в ГПУ во времена Виктора Пшонки, давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативников под руководством Виталия Захарченко. Они похищали и пытали участников Майдана.

► После этого Говду назначили прокурором Одесской области. Там он закрыл дело строительства самого дорогого в истории Украины детского сада. За эту сумму можно было построить еще 3 учебных заведения.

► Затем он был заместителем Шокина, который пытался "протащить" его через конкурс на должность антикоррупционного прокурора. Ему это не удалось. Тогда уже Луценко "провел" Говду на должность прокурора Киева. При Говде Киевская прокуратура закрыла несколько скандальных дел.

Теперь этот человек является первым заместителем генпрокурора Венедиктовой. Той, которую назначили по представлению Зеленского,

– отметил Шабунин.

Кто такой Роман Говда

Учился во Львовском национальном университете имени Франко;

с 2003 года работал в прокуратуре Житомирской области;

был прокурором Одесской области;

в сентябре 2015 года стал первым заместителем генерального прокурора Виктора Шокина;

уже через год новый генпрокурор Юрий Луценко назначил Говду прокурором Киева;

ушел из прокуратуры в декабре 2019 года – тогда Офис генпрокурора возглавлял Руслан Рябошапка.

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