У генпрокурорки Ірини Венедіктової з'явився новий заступник – Роман Говда. Під час Революції Гідності очолював відділ, що давав згоду на переслідування учасників Майдану. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що "кадрового голоду" в країні немає й це не найкраща кандидатура на цю посаду.

Про нового заступника генпрокурорки Венедіктової в ефірі 24 каналу розповів сам Шабунін.

До теми Прокурор часів Шокіна і Луценка: що відомо про Романа Говду – нового заступника Венедіктової

"Кадровий голод"?

Голова Центру протидії корупції зазначив, що у 2014 році була реальна проблема з кадрами на держпосади. Проте зараз її немає. За цей час, з'явилося кілька десятків адекватних людей, готових очолювати генпрокуратуру.

Шукати кадри треба не на корупційному смітнику історії, а оголошуючи чесні та прозорі конкурси. Нема в Україні "голоду" з чесними прокурорами, якщо їх шукати,

– вважає Шабунін.

Чим "прославився" Говда?

"Роман Говда – яскравий представник теперішніх прокурорських еліт", – заявив Шабунін.

► Він нагадав, що відділ, який очолював Говда в ГПУ за часів Віктора Пшонки, давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії оперативників під керівництвом Віталія Захарченка. Вони викрадали та катували учасників Майдану.

► Після цього Говду призначили прокурором Одеської області. Там він закрив справу будівництва найдорожчого в історії України дитячого садочку. За цю суму можна було побудувати ще 3 навчальні заклади.

► Потім він був заступником Шокіна, який намагався "протягнути" його через конкурс на посаду антикорупційного прокурора. Йому це не вдається. Тоді вже Луценко "провів" Говду на посаду прокурора Києва. За Говди Київська прокуратура закрила кілька скандальних справ.

Тепер ця людина є першим заступником генпрокурора Венедіктової. Ту, яку призначили за поданням Зеленського,

– наголосив Шабунін.

Хто такий Роман Говда

навчався у Львівському національному університеті імені Франка;

з 2003 року працював у прокуратурі Житомирщини;

був прокурором Одеської області;

у вересні 2015 року став першим заступником генерального прокурора Віктора Шокіна;

вже через рік новий генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва;

пішов із прокуратури в грудні 2019-го – тоді Офіс генпрокурора очолював Руслан Рябошапка.

Дивіться відео: Шабунін розповів про нового заступника генпрокурора