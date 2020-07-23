Будинок голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна підпалили вночі з 22 на 23 липня. Зараз дім не впізнати, хоча лише нещодавно активіст доробив ремонт і нарешті виплатив розстрочку, в яку і купував будинок.

В інтерв'ю 24 каналу, яке відбулося до підпалу, активіст розповів, що вони тільки нещодавно закінчили виплачувати розстрочку за будинок і планували доробити двір.

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"Ми не мріяли про дім, але якось так пощастило, що власник будівельної компанії дав нам гарну розстрочку. І ми тільки розрахувалися з нею в кінці 2019 року. Був хороший відсоток. Залишилося тільки двір зробити", – розповів Шабунін.

Що думає Шабунін про підпал будинку

Після підпалу журналістка 24 каналу приїхала до будинку активіста та розпитала деталі іницденту. Шабунін пояснив, що під час вибуху та пожежі, його з дружиною та дітьми не було в домі – вони були на відпочинку. Проте його батьки перебували в будинку, однак встигли вибігти.

"Батькам найважче. Бо батьки були вдома. Ми з дітьми не були в будинку, були не відпочинку. Бачите, як все чисто? Мама заспокоювалася, миючи підлогу", – сказав активіст.

Шабунін додав: якщо Вища рада правосуддя плівки Вовка називає посяганням на честь судової системи, якщо не розслідуються вбивства активістів, то підпал – це цілком можливо.

В поліцейській державі бандитизм не процвітає, там процвітають політичні переслідування. В Україні і перше, і бандитизм – все разом,

– зазначив Шабунін.

Активіст наголосив – Зеленський мовчить про справу Шеремета, про суддю Вовка, про втечу Бахматюка.

"Це відповідальність Зеленського. Тому що як раніше не розслідувалися напади на активістів, так і зараз не розслідуються", – підсумував Шабунін.



Сусіди почули вибух та побачили загоряння / Фото 24 каналу



Батькам Шабуніна вдалося покинути оселю / Фото 24 каналу



Співзасновниця ЦПК заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки / Фото 24 каналу



В кінці 2019 року Шабунін тільки закінчив виплату розстрочки на будинок / Фото 24 каналу



Активіст вимагає переквалфікувати справу / Фото 24 каналу

Дивіться відео: як виглядає будинок Шабуніна після підпалу

Що відомо про підпал будинку Шабуніна

Будинок Віталія Шабуніна підпалили вночі з 22 на 23 липня. На той момент ані активіста, ані його дітей в будинку не було. Батьки Шабуніна встигли вчасно покинути оселю.

За словами активіста, перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Його почула сусідка і побачила, як спалахнув вхід. Шабунін відразу виключив імовірність вибуху газу, адже якраз 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі зʼєднання в домі. Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Поліція розпочала кримінальне провадження через підпал будинку активіста Віталія Шабуніна за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак активіст вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя. Адвокатка Шабуніна вважає, що поліція не повинна вести розслідування цієї справи, бо вона перебуває в підпорядкуванні глави МВС Арсена Авакова, якого Віталій Шабунін неодноразово критикував.

У посольстві США в Україні прокоментували пожежу у будинку. Дипломати занепокоєні кількістю нападів в Україні, як проти політичних діячів, так і проти громадських активістів.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Віталієм Шабуніним у програмі "БезМаски-шоу"