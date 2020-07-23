Дом главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина подожгли ночью с 22 на 23 июля. Сейчас дом не узнать, хотя только недавно активист доделал ремонт и наконец выплатил рассрочку, в которую и покупал дом.

В интервью 24 каналу, которое произошло до поджога, активист рассказал, что они только недавно закончили выплачивать рассрочку за дом и планировали доделать двор.

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"Мы не мечтали о доме, но как-то так повезло, что владелец строительной компании дал нам хорошую рассрочку. И мы только рассчитались с ней в конце 2019 года. Был хороший процент. Осталось только двор сделать", – рассказал Шабунин.

Что думает Шабунин о поджоге дома

После поджога журналистка 24 канала приехала в дом активиста и расспросила детали иницдента. Шабунин пояснил, что во время взрыва и пожара его с женой и детьми не было в доме – они были на отдыхе. Его родители находились в доме, однако успели выбежать.

"Родителям тяжелее всего. Потому что родители были дома. Мы с детьми не были в доме, были на отдыхе. Видите, как все чисто? Мама успокаивалась, моя пол", – сказал активист.

Шабунин добавил: если Высший совет правосудия пленки Вовка называет посягательством на честь судебной системы, если не расследуются убийства активистов, то поджог – это вполне возможно.

В полицейском государстве бандитизм не процветает, там процветают политические преследования. В Украине и первое, и бандитизм – все вместе,

– отметил Шабунин.

Активист отметил-Зеленский молчит о деле Шеремета, о судье Вовке, о бегстве Бахматюка.

"Это ответственность Зеленского. Потому что как раньше не расследовались нападения на активистов, так и сейчас не расследуются", – подытожил Шабунин.



Соседи услышали взрыв и увидели возгорание / Фото 24 канала



Родителям Шабунина удалось покинуть дом / Фото 24 канала



Соучредитель ГПК заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки / Фото 24 канала



В конце 2019 года Шабунин только закончил выплату рассрочки на дом / Фото 24 канала



Активист требует переквалифицировать дело / Фото 24 канала

Смотрите видео: как выглядит дом Шабунина после поджога

Что известно о поджоге дома Шабунина

Дом Виталия Шабунина подожгли ночью с 22 на 23 июля. На тот момент ни активиста, ни его детей в доме не было. Родители Шабунина успели вовремя покинуть дом.

По словам активиста, перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Его услышала соседка и увидела, как вспыхнул вход. Шабунин сразу исключил вероятность взрыва газа, ведь как раз 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме. Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Полиция начала уголовное производство из-за поджога дома активиста Виталия Шабунина по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако активист требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь. Адвокат Шабунина считает, что полиция не должна вести расследование этого дела, потому что она находится в подчинении главы МВД Арсена Авакова, которого Виталий Шабунин неоднократно критиковал.

В посольстве США в Украине прокомментировали пожар в доме. Дипломаты обеспокоены количеством нападений в Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов.

Смотрите полное видео интервью 24 канала с Виталием Шабуниным в программе " БезМаски-шоу"