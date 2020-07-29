З початку роботи першого року парламенту в Офісу Президента були помітні реальні конституційні реформи. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що після звільнення Рябошапки все змінилось.

Таку думку Шабунін висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. І наголосив: потім почало здаватись, що порядок денний в антикорупційній, судовій та правоохоронній реформі нав'язують посіпаки Коломойського, а не сам Зеленський.

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Він зазначив, що замість антикорупційних реформ, останні кілька місяців ми бачимо атаку на антикорупційні інституції з боку фракції Зеленського.

Дубінський збирав підписи "Слуг народу", партії Зеленського, на позачергову сесію для атаки на НАБУ. Того, яке Зеленський восени допомагав ремонтувати. Це якось не "складається". Або Зеленський почав кардинально по-іншому думати, або фракцією керує Дубінський,

– вважає Шабунін.

Що відомо про підписи за відставку голови НАБУ? У березні в Раді зареєстрували новий законопроєкт, який дозволить звільнити голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Директора НАБУ пропонують звільняти, якщо суд виніс рішення про вчинення ним адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.



Ініціаторами законопроєкту стали депутати від "Слуги народу" Олександр Качура та Олександр Дубінський. За словами останнього, "за сукупністю фактів, перебуванні в реєстрі корупціонерів, і дискредитації органу, який він очолює, Ситник має йти". Проте у фракції визнали, що правових механізмів Дубінський для цього немає.

Також Віталій Шабунін припустив, що Зеленському "може бракувати часу за всім слідкувати", та все контролювати. Крім цього, він додав, що не розуміє, чому Окружний адміністративний суд Києва, на чолі з Вовком, досі не ліквідовано.

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