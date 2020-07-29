С начала работы первого года парламента в Офиса Президента были заметны реальные конституционные реформы. Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что после увольнения Рябошапки все изменилось.

Такое мнение Шабунин высказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале. И подчеркнул: потом стало казаться, что повестку дня в антикоррупционной, судебной и правоохранительной реформе навязывают приспешники Коломойского, а не сам Зеленский.

Важно Неприкосновенность осталась, ничего не отменено, стало хуже, – Шабунин о годе работы парламента

Он отметил, что вместо антикоррупционных реформ, последние несколько месяцев мы видим атаку на антикоррупционные институты со стороны фракции Зеленского.

Дубинский собирал подписи "Слуг народа", партии Зеленского, на внеочередную сессию для атаки на НАБУ. Того, которое Зеленский осенью помогал ремонтировать. Это как-то не "складывается". Или Зеленский начал кардинально по-другому думать, или фракцией руководит Дубинский,

– считает Шабунин.

Что известно о подписях за отставку председателя НАБУ?

В марте в Раде зарегистрировали новый законопроект, который позволит уволить председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Директора НАБУ предлагают увольнять, если суд вынес решение о совершении им административного правонарушения, связанного с коррупцией.



Инициаторами законопроекта стали депутаты от "Слуги народа" Александр Качура и Александр Дубинский. По словам последнего, "по совокупности фактов, пребывании в реестре коррупционеров, и дискредитации органа, который он возглавляет, Сытник должен уйти". Однако во фракции признали, что правовых механизмов Дубинский для этого не имеет.

Также Виталий Шабунин предположил, что Зеленскому "может не хватать времени за всем следить", и все контролировать. Кроме этого, он добавил, что не понимает, почему Окружной административный суд Киева во главе с Вовком, до сих пор не ликвидирован.

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