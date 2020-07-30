О поджоге дома, а также серьезных конфликтах с чиновниками и олигархами – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Также в эфире 24 канала активист обсудил год работы парламента 9-го созыва и почему необходимо запустить судебную реформу в Украине.

С кем Шабунин находится сейчас в конфликте

– У нас в Центре противодействия коррупции список врагов на несколько страниц. Я вспомню людей, с которыми у нас конфликты сейчас в острой фазе. Но мы не с людьми воюем, мы воюем за справедливость.

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Из последнего – у нас вместе с целой коалицией была "драка" с Коломойским в Верховном суде по делу Суркисов. Это решение было глобально важное для того, чтобы Коломойский не двигался по возврату денег из "Привата".

Справка. Дело связано с национализацией "Приватбанка": тогда по так называемой процедуре bail-in государство выкупило акции Суркисов у "Приватбанка" за 1 гривну. Размер депозитов Суркисов составляет примерно 1 миллиард гривен, которые они хотят вернуть.

Другая "драка" с Коломойским продолжается в КСУ, который активизировался относительно попыток признать неконституционным закон о гарантировании вкладов физических лиц. Если КСУ признает неконституционность закона, то это бы был крах финансовой системы, не только о "Привате" идет речь, а о всех банках, которые были ликвидированы. Но здесь мы тоже, фактически, победили вместе с целой коалицией.

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И также дело Бахматюка, когда Венедиктова незаконно закрыла это дело. Теперь будет вынуждена открыть, потому что есть решение апелляции Антикоррупционного суда. С ним тоже острая фаза и ему больше всего опасно, потому что здесь конкретно он имеет уже подозрение, и он почти его закрыл из-за незаконных действий Венедиктовой.

Венедиктова могла не выполнять решение суда и закрывать дело Бахматюка, а подождать апелляции. Также есть еще один интересный ход адвокатов Бахматюка. Они так боятся Антикоррупционного суда, что хотят решения Верховного, чтобы апелляцию не ВАКС рассматривал, а Киевская апелляция.

Отметим, в компании Укрлендфарминг, которая принадлежит Олегу Бахматюку, отреагировали на слова Виталия Шабунина и отметили, что они осуждают любые проявления насилия в обществе, в то же время считают намеки на причастность Бахматюка к поджогу абсурдными.

Также из круга врагов, из свежего, обновилась война с судейской мафией, в частности судьей Вовком и Высшим советом правосудия. Этот орган должен бы увольнять судей, а наоборот – защищает самых отвратительных из них. Мы очень сильно занимаемся этим делом, мы постоянно напоминаем Зеленскому, что он единственный может начать процедуру ликвидации этого суда. У нас с ними острый конфликт из-за этого.

Мы также не исключаем, что это так же могло быть устроено за пределами Украины. Потому что представьте себе это малый вид такой, что должны были погибнуть люди, которые были в доме. Пол 3 ночи, поджог такой сильный, что буквально за 20 секунд все окутало огнем. Повезло, что соседка не спала и выглянула в окно, повезло, что папа среагировал и перекрыл газ. Представьте себе, что у антикоррупционного активиста сжигают родителей, это показывает всему миру, что мы недострана, что у нас ничего не работает в этой стране. Это очень российский нарратив, который они постоянно продвигают, поэтому мы где-то не исключаем и эту версию.

Итоги работы парламента 9-го созыва

– Эффективность парламента Зеленского стоит условно "разделить" на две части: на осенний парламент, и от декабря и до сих пор. Поскольку были вещи, которые не довели до конца, например, не отменили депутатскую неприкосновенность.

Депутатская неприкосновенность осталась. И мы в ближайшие дни получим яркие доказательства этого. Ничего не отменено, стало хуже

Кроме этого, осенний парламент сделал много того, что надо было сделать давно. В частности, вернули в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении; перезагрузить НАЗК, которая показывает хорошие результаты; предоставили "прослушку" для НАБУ; запустили реформу прокуратуры.

О судебной реформе

– Сначала, осенью 2019 года, президент Зеленский подал хороший законопроект о судебной реформе. Нормы, закрепленные в этом законопроекте, могут перезагрузить Высший совет правосудия.

Зеленский три месяца "ходит на поводке" в ВРП... Через полгода подает другой законопроект о судебной реформе, где ВРП отдается определяющая роль. Как это объяснить?

Больше о важности судебной реформы – читайте по ссылке.