Щоб остаточно "не втратити обличчя", Верховна Рада восени має зробити все для того, аби запустити судову реформу. Адже без неї всі інші реформи в Україні не працюватимуть.

Спочатку, восени 2019 року, президент Зеленський подав хороший законопроєкт про судову реформу. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Він наголосив, що норми, закріплені в цьому законопроєкті, можуть перезавантажити Вищу раду правосуддя. Згідно з ними, визначальну роль там мали би грати міжнародні експерти.

Зеленський три місяці ходить на повідку у ВРП… Через пів року подає інший законопроєкт про судову реформу, де ВРП віддається визначальна роль. Як це пояснити?,

– зазначив він.

Шабунін також зауважив, Зеленському не вийде перезавантажити Вищу раду правосуддя своїми людьми так, як він зробив з Антимонопольним комітетом чи НБУ. Адже там така діє процедура, за якою залишаться старі суддівські еліти.

Що таке Вища рада правосуддя? Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди.



ВРП складається з 21 члена, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – З'їзд адвокатів, Всеукраїнська конференція прокурорів, З'їзд представників юридичних вишів, президент, парламент, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою. Це впливовий державний орган, який має забезпечувати незалежність судочинства, а також формувати доброчесний і високопрофесійний корпус служителів Феміди.ВРП складається з 21 члена, 10 з них обирає з'їзд суддів, по двоє – З'їзд адвокатів, Всеукраїнська конференція прокурорів, З'їзд представників юридичних вишів, президент, парламент, а голова Верховного суду є членом ВРП за своєю посадою.

Голова Центру протидії корупції підкреслив, що такий формат реформи залишає все, як є. Тому ключове завдання – зробити так, як було із президентським законопроєктом про реформування СБУ.

"Президент подав редакцію, яка суперечить його ж обіцянкам. Треба віддати належне, зокрема, "слугам народу, які відправили цей законопроєкт на доопрацювання. Зараз щодо його норм триває складна дискусія", – пояснив він.

Довідка. Раніше Консультативна місія ЄС розкритикувала законопроєкт Зеленського про реформування СБУ. Все через те, що він передбачає надзвичайні повноваження відомства, особливо в частині правоохоронного статусу та досудового слідства.



Шабунін додав, що сфальшована судова реформа – це одна з найбільших претензій до минулої влади. Зараз Петро Порошенко сам від цього страждає. "Я від цього не радію. Просто сподіваюся, що він засвоїв урок як державний діяч" – підсумував експерт.