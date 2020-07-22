Згідно з Конституцією України президент – це ключова особа, яка відповідає за національну безпеку. Він очолює Раду національної безпеки, призначає голову Служби безпеки.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів політичний експерт та ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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Він повідомив, що один із факторів, чому стільки українців проголосували за Володимира Зеленського, він розумів дефіцит безпеки і казав, що приділятиме цьому основну увагу.

В нього був рік. Питання безпеки не попало в момент турборежиму. Президент обіцяв переформувати СБУ, бо це основна служба. Особливо в країні, яка в стані війни, це та основна служба, яка має боротися з тероризмом, мати спеціально підготовлені структури і працювати на випередження,

– повідомив Олег Рибачук.

"Тут у мене виникають питання. Осінь – не було часу. Навесні президент таки зрозумів й подав законопроєкт про зміни до закону про СБУ. До нього (законопроєкту – 24 канал) там повно питань, але навіть на середину літа він не попав на порядок денний", – додав Рибачук

Експерт зазначив, що країна у війні, в нас щоденно щось вибухає, то чому президент не виконує цю основну вимогу Конституції.

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"Можна начитувати звернення на вимогу кожного чергового терориста, але це не записано, як обов’язок президента в Конституцію. Він реально із незрозумілих для мене причин повторює помилки попередників. СБУ, на чолі якої стоїть його друг, – не реформована", – заявив Рибачук.