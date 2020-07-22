Одна з вимог терориста, що захопив автобус у Луцьку, була спрямована особисто до президента Зеленського. Він мав записати відео з рекомендацією про фільм "Земляни". Зрештою глава держави її виконав, однак у соцмережах почалися дискусію, чи доцільно це було робити.

На думку заступника міністра МВС Антона Геращенка, Зеленський зробив усе правильно. Своє обґрунтування він висловив в ефірі "1+1".

Раніше Зеленський відверто розповів про свою розмову з терористом

Зараз триває багато дискусій, чи треба було президенту йти на його умови і розміщувати відеозвернення. Я можу сказати, що президент зробив усе правильно. Найдорожче, що в нас є, – це життя людей,

– зазначив заступник Авакова.

Інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста, на думку Геращенка. За його словами, фахівці склали психологічний портрет терориста: від нього можна було очікувати чого завгодно.

Підкреслимо: після того, як Максим Плохой здався і звільнив заручників, зі сторінки Зеленського зникло відеозвернення із рекомендацією дивитися фільм "Земляни". Переглянути його запис можна : після того, як Максим Плохой здався і звільнив заручників, зі сторінки Зеленського зникло відеозвернення із рекомендацією дивитися фільм "Земляни". Переглянути його запис можна за цим посиланням

Крім того, каже Геращенко, Кривош мав біля себе зброю і навіть демонстрував її, періодично стріляючи з вікон. Про серйозність його намірів свідчив і постріл у сторону генерала Ковала: куля пройшла за 10-20 сантиметрів від його голови, коли він просив Кривоша звільнити підлітка.

Він ледь не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було. Президент, зробивши таку заяву, зробив умови, щоб терорист здався,

– наголосив заступник міністра внутрішніх справ.

Що казав сам Зеленський про спілкування з терористом