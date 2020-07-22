Одно из требований террориста, захватившего автобус в Луцке, было направлено лично к президенту Зеленскому. Он должен был записать видео с рекомендацией о фильме "Земляне". В конце концов глава государства его выполнил, однако в соцсетях начались дискуссии, целесообразно ли было это делать.

По мнению заместителя министра МВД Антона Геращенко, Зеленский сделал все правильно. Свое обоснование он высказал в эфире "1+1".

Ранее Зеленский откровенно рассказал о своем разговоре с террористом

Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, – это жизнь людей,

– отметил заместитель Авакова.

Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста, по мнению Геращенко. По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста: от него можно ожидать чего угодно.

Подчеркнем: после того, как Максим Плохой сдался и освободил заложников, со страницы Зеленского исчезло видеообращение с рекомендацией смотреть фильм "Земляне". Посмотреть его запись можно по этой ссылке.

Кроме того, говорит Геращенко, Кривош имел при себе оружие и даже демонстрировал его, периодически стреляя из окон. О серьезности его намерений свидетельствовал и выстрел в сторону генерала Ковала: пуля прошла за 10-20 сантиметров от его головы, когда он просил Кривоша освободить подростка.

Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление сделал условия, чтобы террорист сдался,

– отметил заместитель министра внутренних дел.

Что говорил сам Зеленский об общении с террористом