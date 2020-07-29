Чтобы окончательно "не потерять лицо", Верховная Рада осенью должна сделать все для того, чтобы запустить судебную реформу. Ведь без нее все остальные реформы в Украине не будут работать.

Сначала, осенью 2019 года, президент Зеленский подал хороший законопроект о судебной реформе. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Обратите внимание Какую ошибку предшественников повторяет Зеленский: изменения в закон об СБУ

Он отметил, что нормы, закрепленные в этом законопроекте, могут перезагрузить Высший совет правосудия. Согласно им, определяющую роль там должны были играть международные эксперты.

Зеленский три месяца ходит на поводке у ВСП... Через пол года представляет другой законопроект о судебной реформе, где ВСП отдается определяющая роль. Как это объяснить?

– отметил он.

Шабунин также отметил, у Зеленского не получится перезагрузить Высший совет правосудия своими людьми так, как он сделал с Антимонопольным комитетом или НБУ. Ведь там такая действует процедура, по которой останутся старые судейские элиты.

Что такое Высший совет правосудия?

Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.



ВРП состоит из 21 члена, 10 из них выбирает съезд судей, по два – Съезд адвокатов, Всеукраинская конференция прокуроров, Съезд представителей юридических вузов, президент, парламент, а председатель Верховного суда является членом ВСП по своей должности. Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.ВРП состоит из 21 члена, 10 из них выбирает съезд судей, по два – Съезд адвокатов, Всеукраинская конференция прокуроров, Съезд представителей юридических вузов, президент, парламент, а председатель Верховного суда является членом ВСП по своей должности.

Председатель Центра противодействия коррупции подчеркнул, что такой формат реформы оставляет все как есть. Поэтому ключевая задача – сделать так, как было с президентским законопроектом о реформировании СБУ.

"Президент подал редакцию, которая противоречит его же обещаниям. Надо отдать должное, в частности, "слугам народа, которые отправили этот законопроект на доработку. Сейчас относительно его норм продолжается сложная дискуссия", – пояснил он.

Справка. Ранее Консультативная миссия ЕС раскритиковала законопроект Зеленского о реформировании СБУ. Все потому, что он предусматривает чрезвычайные полномочия ведомства, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия.

Шабунин добавил, что сфальсифицированная судебная реформа – это одна из крупнейших претензий к прошлой власти. Сейчас Петр Порошенко сам от этого страдает. "Я от этого не радуюсь. Просто надеюсь, что он усвоил урок как государственный деятель", – подытожил эксперт.