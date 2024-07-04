Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. По его словам, после поджога корабля "Серпухов" российский военный продолжит свою службу в Украине, передает 24 Канал.

К теме Перешел на сторону Украины: российский военный поджег ракетоноситель врага изнутри

В ГУР рассказали детали о россиянине, что поджег "Серпухов"

По словам Юсова, бывший российский солдат, который сейчас является добровольцем легиона "Свобода России" с позывным "Гога", осудил российское вторжение в Украину. Имея украинское происхождение, "Гога" выразил желание продолжить службу в Силах безопасности и обороны Украины.

Гога сам вышел на Украину, искал этого выхода, пробовал демобилизоваться и расторгнуть контракт, его не отпустили. Он с самого начала осуждал российскую агрессию, войну России против Украины, и в конце пошел на вот такой отчаянный героический шаг, потому что он без преувеличения рисковал жизнью,

– отметил представитель ГУР.

По словам Юсова, эта операция была очень сложной, и эвакуация занимала время и поджог внутри корабля, безусловно, было непростой задачей. Однако, по словам представителя разведки, все получилось благодаря профессиональности и сотрудников ГУР, и бойцов легиона "Свобода России" и проекта "Хочу жить".

Юсов объявил, что инициатива "Хочу жить" успешно провела более 300 операций по освобождению российских военнослужащих, отказавшихся от службы на режим Путина. Кроме того, сейчас проект обрабатывает, оценивает и проверяет около 30 000 новых заявок от россиян.