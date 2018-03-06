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Поджог Общества венгров в Ужгороде: двум подозреваемым избрали меру пресечения

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В деле о поджоге Общества венгров в Ужгороде избрали меру пресечения двум подозреваемым
В деле о поджоге Общества венгров в Ужгороде избрали меру пресечения двум подозреваемым / Фото из открытых источников

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в умышленном поджоге Общества венгерской культуры в Ужгороде.

Утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество.

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В ночь на 27 февраля произошла еще одна попытка поджечь здание. Позже в Польше задержали двух подозреваемых в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде.

6 марта горрайонный суд Ужгорода избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога двум подозреваемым по этому делу – Александру Билобородьку и Владимиру Кондратенко.

Государственное обвинение просило для обоих подозреваемых содержание под стражей без возможности внесения залога. Им инкриминируют умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

5 марта в дело добавили новую квалификацию преступления – теракт.

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Подозреваемые проходят по делу по двум статьям: умышленное повреждение или уничтожение имущества путем взрыва и террористический акт.

Ранее в полиции сообщали, что по этому делу задержали 5 подозреваемых.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Полиция Венгрия Расследования Ужгород
Источник: 24 Канал
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