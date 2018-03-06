Підпал Товариства угорців в Ужгороді: двом підозрюваним обрали запобіжний захід
Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним в умисному підпалі Товариства угорської культури в Ужгороді.
Вранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство.
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В ніч на 27 лютого сталась ще одна спроба підпалити будівлю. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу угорського товариства в Ужгороді.
6 березня міськрайонний суд Ужгорода обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави двом підозрюваним у цій справі – Олександру Білобородьку та Володимиру Кондратенку.
Державне обвинувачення просило для обох підозрюваних тримання під вартою без можливості внесення застави. Їм інкримінують умисне знищення та пошкодження чужого майна.
5 березня до справи додали нову кваліфікацію злочину – теракт.
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Підозрювані проходять у справі за двома статтями: умисне пошкодження або знищення майна шляхом вибуху та терористичний акт.
Раніше у поліції повідомляли, що у цій справі затримали 5 підозрюваних.