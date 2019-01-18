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      Поджог союза венгров в Ужгороде: следствие нашло российский след

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      Поджог союза венгров в Ужгороде: следствие нашло российский след

      Российский след в поджоге союза венгров в Ужгороде вероятно организовал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер.

      Прокуратура Берлина открыла против него уголовное производство за подстрекательство к поджогу.

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      Указал на журналиста один из подозреваемых поляков в исполнении преступления. Он сообщил Краковскому суду, что именно Мануэль Оксенрайтер дал указание совершить нападение на союз венгров.

      Мануель Охменрайтер журналіст Ужгород угорці
      Мануэль Оксенрайтер

      Журналист часто участвует в пропагандистских российских программах, поддерживает боевиков на Донбассе. Его также связывают с поиском западных наблюдателей на псевдовыборы на оккупированных территориях востока Украины и референдум в Крыму.

      Напомним, утром 4 февраля в Ужгороде неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в помещение здания, в котором располагается Венгерское культурное общество.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Ужгород
      Источник: 24 канал
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