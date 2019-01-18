Підпал спілки угорців в Ужгороді: слідство знайшло російський слід

Російський слід у підпалі спілки угорців в Ужгороді ймовірно організував німецький журналіст Мануель Оксенрайтер.

Про це повідомляє Zeit Online.

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Прокуратура Берліна відкрила проти нього кримінальне провадження за підбурювання до підпалу.

Вказав на журналіста один з підозрюваних поляків у виконанні злочину. Він повідомив Краківському суду, що саме Мануель Оксенрайтер дав вказівку вчинити напад на спілку угорців.



Мануель Оксенрайтер

Журналіст часто бере участь у пропагандистських російських програмах, підтримує бойовиків на Донбасі. Його також пов'язують з пошуком західних спостерігачів на псевдовибори на окупованих територіях сходу України та референдум в Криму.

Нагадаємо, вранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство.