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      Підпал спілки угорців в Ужгороді: слідство знайшло російський слід

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      Підпал спілки угорців в Ужгороді
      Підпал спілки угорців в Ужгороді / Фото з відкритих джерел

      Російський слід у підпалі спілки угорців в Ужгороді ймовірно організував німецький журналіст Мануель Оксенрайтер.

      Про це повідомляє Zeit Online.

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      Прокуратура Берліна відкрила проти нього кримінальне провадження за підбурювання до підпалу.

      Вказав на журналіста один з підозрюваних поляків у виконанні злочину. Він повідомив Краківському суду, що саме Мануель Оксенрайтер дав вказівку вчинити напад на спілку угорців.

      Мануель Охменрайтер журналіст Ужгород угорці
      Мануель Оксенрайтер

      Журналіст часто бере участь у пропагандистських російських програмах, підтримує бойовиків на Донбасі. Його також пов'язують з пошуком західних спостерігачів на псевдовибори на окупованих територіях сходу України та референдум в Криму.

      Нагадаємо, вранці 4 лютого в Ужгороді невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у приміщення будівлі, в якій розташовується Угорське культурне товариство.

      Теги: Новини України Ужгород Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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