Журналисты получили от следователей Службы безопасности Украины материалы расследований относительно поджогов авто военных, а также пообщались с одним из задержанных поджигателей.
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Российские спецслужбы вербуют украинцев
Россияне постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Для этого они стремятся создать собственную агентурную сеть и завербовать украинцев.
Процесс вербовки происходит через телеграм-каналы, где украинцам предлагают вакансии за "легкие деньги". В конце концов с человеком связывается куратор из российских спецслужб.
Такая история произошла с одним из поджигателей, 16-летним парнем, который искал подработку.
Я искал какую-то вакансию или подработку в телеграм-каналах. Однажды наткнулся на очень интересную вакансию, где предлагали легкие деньги за очень короткое время. Я написал этому человеку. И потом через некоторое время он мне ответил, что нужно будет сделать поджог авто или поджог ТЦК,
– рассказал парень.
Сначала желающие подзаработать получают сравнительно простые задачи: сфотографировать дом, найти информацию о человеке, расклеить листовки и тому подобное. Постепенно эти задачи усложняются, и впоследствии кураторы предлагают поджечь авто.
Россияне также шантажируют своих жертв тем, что сдадут их в правоохранительные органы за выполненные задания.
К слову, недавно в Киеве сожгли автомобиль общественной активистки. Впоследствии правоохранители задержали двух мужчин, которые причастны к поджогу.