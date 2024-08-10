Журналісти отримали від слідчих Служби безпеки України матеріали розслідувань щодо підпалів авто військових, а також поспілкувалось з одним із затриманих паліїв.

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Російські спецслужби вербують українців

Росіяни постійно намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України. Для цього вони прагнуть створити власну агентурну мережу та завербувати українців.

Процес вербування відбувається через Телеграм-канали, де українцям пропонують вакансії за "легкі гроші". Врешті-решт з людиною зв'язується куратор з російських спецслужб.

Така історія трапилась з одним із паліїв, 16-річним хлопцем, який шукав підробіток.

Я шукав якусь вакансію або підробіток в Телеграм-каналах. Одного дня наткнувся на дуже цікаву вакансію, де пропонували легкі гроші за дуже короткий час. Я написав цьому чоловіку. Та потім через деякий час він мені відповів, що потрібно буде зробити підпал авто або підпал ТЦК,

– розповів хлопець.

Спочатку охочі підзаробити отримують порівняно прості завдання: сфотографувати будинок, знайти інформацію про людину, розклеїти листівки тощо. Поступово ці завдання ускладнюються і згодом куратори пропонують підпалити авто.

Росіяни також шантажують своїх жертв тим, що здадуть їх у правоохоронні органи за виконані завдання.

Важливо! Паліям можуть інкримінувати до пʼяти статей Кримінального кодексу України. За держзраду зловмисникам загрожує довічне ув’язнення. Якщо злочин класифікується як перешкоджання діяльності ЗСУ, то фігурантам загрожує від 5 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно у Києві спалили автомобіль громадської активістки. Згодом правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до підпалу.