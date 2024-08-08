Повідомлення про те, що на проспекті Відрадному палає автомобіль надійшло до поліції близько опівночі. Правоохоронці встановили, що пожежа трапилася внаслідок підпалу.

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У столиці спалили автівку активістки

В поліції повідомили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє чоловіків – 42-річний киянин та 39-річний мешканець Київської області.

Як з'ясували правоохоронці, один з підпалювачів простежив за жінкою та встановив адресу, за якою вона залишає свій автомобіль. Отримавши необхідну інформацію інший фігурант вночі облив автівку потерпілої легкозаймистою речовиною та підпалив,

– розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали обох фігурантів та повідомили їм про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі / Фото: Поліція Києва

До слова, в Одесі затримали фітнес-тренера, який підпалював військові автівки. Правоохоронці виявили, що фігурант співпрацював з російськими спецслужбами.