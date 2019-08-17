Поединок Давида с Голиафом: битва, спасшая Хорватию

25 июня Хорватия объявила выход из Югославии и провозгласила независимость. Сербия осудила такое решение и не согласилась с ним. ЮНА перешла границу бывшей республики и атаковала хорватский город Вуковар. Меньше двух тысяч защитников 80 дней держали наступление 36 тысяч "Югославской армии сербов". Как происходила и какую роль сыграла битва за Вуковар в Сербско-Хорватской войне – читайте далее.

Предпосылки к распаду Югославии

"Братство и единство" – лозунг Социалистической Югославии. В течение почти 50 лет после завершения Второй мировой она была крупнейшей державой Южной Европы и второй по величине в социалистическом лагере.

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Шесть республик, очень разнообразных и отличных друг от друга, крутились на общей орбите благодаря Иосифу Броз Тито. Его личный авторитет усиливался его умением договариваться с региональными элитами. После окончания эры Тито в 1980 году страна затрещала по швам.



Югославский государственный и военный деятель Иосиф Броз Тито

Парады еще могли прикрыть крах социалистического проекта в Европе. Но авторитет сербского Белграда как единого центра и столицы зашатался. Все, на что сподобились партийные бонзы, чтобы исправить ситуацию – это кадровые перестановки.

Весной 1990 года на первых местных демократических выборах коммунисты впервые потерпели поражение. Наиболее ощутимо в двух республиках из шести: Словения и Хорватия выбрали вместо "красных" представителей национал-демократической оппозиции. Впоследствии треснула "Коммунистическая партия" – в ответ на уничижительную риторику сербских коллег словенские и хорватские делегации просто покинули заседание.

С этого момента можно считать, что в политической жизни Югославии наступил переломный момент. Эти народы не смогли больше находиться под властью единого центра в Белграде,

– рассказал Ростислав Дрогобыч, автор Facebook-сообщества "Военная история".

Предвестником большой войны стал футбольный матч между хорватским "Динамо" (Загреб) и сербской "Црвеной Звездой". Игра, которая впоследствии войдет в историю, как "матч ненависти" проходила 13 мая в Загребе.

Она закончилась огромной дракой с участием футболистов и фанатов "Динамо", а с другой стороны – правоохранителями, которые в основном были сербами. В этот же день начались перестрелки на окраинах города.

Матч между "Динамо" (Загреб) и сербской "Црвеной Звездой": смотрите фото

Через неделю, 25 июня 1991 года Словения и Хорватия одновременно объявили о своей независимости. Словенцам понадобилось 10 дней, чтобы поставить Белград перед фактом того, что отныне у них своя, отдельная страна.

"Им удалось разоружить части ЮНА и взять под контроль стратегические объекты и выставить по периметру своих границ войска и фактически отделиться", – пояснил эксперт Ростислав Дрогобыч.

Как Хорватия завоевывала независимость

Оправившись от первого удара, сербы переключились на Хорватию. А это – почти все курортное и промышленное побережье Адриатического моря, полуостров Истра. Так просто отдавать республику никто не собирался. Белград сделал ставку на армию и сербов, которые компактно проживали в нескольких местах на территории Хорватии.

Югославская народная армия двинулась на мятежный Загреб. Первым крупным населенным пунктом на их пути был городок Вуковар. Его название переводится, как "волчья крепость". Городок был крупнейшим хорватским портом на Дунае.



Так Вуковар выглядит сейчас

В 1990-х в нем проживало 44 тысячи жителей. Половина из них – этнические хорваты, не намного меньше здесь жило и сербов. Провозглашение независимости Хорватии местные сербы встретили враждебно. Волнения переходили в перестрелки.

Непосредственным передтекстом вторжения стало убийство 12 хорватских полицейских, которые пытались на окраине Вуковара повесить хорватские флаги вместо югославских. Недовольство Хорватской национальной гвардии потушили авиацией.

В сентябре 1991 года к городу начали приближаться танки ЮНА. Белград планировал закрыть все вопросы с Вуковаром за две недели. Югославская армия была полноценной военной машиной. Хорваты имели на своей стороне полицию, которая у них была в республике.



Распределение сил в битве за Вуковар

На вооружении у защитников Вуковара было преимущественно стрелковое оружие и остатки еще советских арсеналов. Сначала город планировалось принять ударами двух танковых групп – с Севера и Юга. В результате Вуковар и окрестности стали одним ИЗ крупнейших в Европе кладбищ бронетехники.

Кроме регулярной армии, брать Вуковар прибыли и сербские добровольческие батальоны. На деле в командование были только хлопоты с добровольцами, ведь каждое подразделение, прибывшее на место конфликта, выполняло приказы своего штаба. Сначала самооборону Вуковара набрали из тех кто был под рукой. Впоследствии город поделили на сектора и линии ответственности. За ними были закреплены конкретные подразделения.

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Осада города не была сплошной. Не перекрытыми оставались ходы из кукурузных полей, по которым защитники эвакуировали раненых и получали подкрепление. Небольшой наддунайский город хорваты смогли превратить в зубастый бастион, который не возьмешь в лобовую.

Город был похож на наши, советской застройки, когда окраины высокие, а центр – низкий и узкий. Если бы сербы сразу взяли центр, все бы уже закончилось,

– рассказал эксперт Сергей Лещенко "Сайгон".

Характерной особенностью боев за Вуковар было то, что боевые действия практически прерывались, когда садилось солнце. Хорваты ночью пытались сделать, то, на что днем не было возможности. Диверсанты под носом у врага минировали сербские танки.

С началом осени, поняв, что в лоб танками Вуковар не взять, сербы поменяли тактику. ЮНА постепенно приближалась к центру. Неутешительная роль в драме Вуковара сыграла старая водонапорная башня. Кирпичный скелет 50-метровой башни с выбитыми пробоинами очень напоминает башню украинского Донецкого аэропорта. Вокруг обеих боев по странному совпадению родились похожие легенды.

Как и украинский ДАП, вуковарская башня стала символом обороны Вуковора и примером устойчивости хорватов. Наибольшие потери пришлись на последнюю фазу обороны. В ноябре сербская артиллерия выпускала по защитникам от 9 до 12 тысяч снарядов.

Что известно про бои за Донецкий аэропорт?Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

Судьба гражданских, которые оставались в городе, была роковой. Приходилось большинство времени прятаться от артобстрелов. В моменты тишины выходить из укрытия было опасно: в городе работали сербские снайперы, которые не жалели никого.

3 ноября ЮНА совместно с сербскими добробатами удалось вклиниться в линию обороны Вуковара. С того момента победа сербов оставалась лишь вопросом времени. В конце концов, после 87 дней хорваты капитулировали. Победители пьянели от мести. Драма Вуковара продолжилась резней в вуковарском госпитале.

Трагедия в госпитале Вуковара: что известно? Сразу после падения города, несколько тысяч хорватов нашли убежище в местном госпитале, откуда и были вывезены в "Овчары" – бывшую свиноферму, которая служила лагерем для военнопленных. Несмотря на соглашение, заключенное между хорватским правительством и ЮНА госпиталь не был эвакуирован.



Вместо этого примерно 300 человек вывезли на грузовиках и казнили. После расстрела тела были сброшены в яму и зарыты бульдозером. Среди жертв были не только хорваты, там были и сербы, которые защищали свой город и не видели будущего в отреставрированной Югославии.

После взятия Вуковара восемь тысяч хорватов и тех, кто им помогал, выслали в концентрационные лагеря на территории Сербии.

Другой стороной медали победы ЮНА было стратегическое поражение. Дальнейшее наступление на хорватов провалилось. Битва истощила Югославскую народную армию и стала поворотным пунктом в хорватском конфликте. Через несколько дней было объявлено перемирие, которое давало хорватам шанс подготовиться к войне и отстоять свою независимость.

Город стал первым, полностью уничтоженным боевыми действиями, со времен окончания Второй Мировой. Сербы праздновали победу, и все же трехмесячная волокита вокруг крупнейшего хорватского города заставляла задуматься над изменением тактики.



Разрушенный битвой Вуковар

Именно после Вуковара международный трибунал в Гааге получил первые доказательства преступлений сербов против человечности. За преступления при штурме Вуковара трибунал предъявил обвинения ряду сербских чиновников. В частности, главе Сербии Слободану Милошевичу.



Президент Югославии Слободан Милошевич

Под давлением международного сообщества Сербия таки начала арестовывать своих бывших бойцов добробатов, которые были причастны к резне в Вуковаре. В феврале 2015 года Международный трибунал постановил, что битва за Вуковар и бойня, которая была после нее, не являются геноцидом. И в то же время обвинил сербские военизированные формирования в тяжких преступлениях против человечности.

Сегодня Вуковар остается городом на границе, где уживаются разные между собой сербы и хорваты. Среди них немало ветеранов. Ежегодно 18 ноября в городе чтят события 1991 года.

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После битвы за Вуковар прошло уже почти 30 лет. Однако там мало что поменялось. И сербы, и хорваты остались при своем. Взаимная неприязнь, как скрытая инфекция, может проявить себя снова, как только появятся благоприятные условия.