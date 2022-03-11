По его словам, Беларусь Украине войну не объявляла. И на украинскую территорию белорусские войска не заходили.
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Денисенко прокомментировал текущую угрозу со стороны Беларуси
По состоянию на сегодня Беларусь нам войну не объявляла. На сегодня никакие белорусы на территорию Украины не заходили,
– заверил Денисенко.
И добавил: "Честно говоря, я очень сомневаюсь, что они зайдут".
Причин тому несколько:
- Соцопросы в Беларуси свидетельствуют, что только 3% населения готовы воевать с Украиной. Лукашенко понимает, что в таких условиях начинать боевые действия – политическое самоубийство.
- Белорусская армия – относительно небольшая. Там всего 40 тысяч человек, а в реальных боевых подразделениях – 7 или 8 тысяч.
Если они зайдут на Волынь, многие из них поедут обратно в полиэтиленовых мешках. И крах режима Лукашенко только ускорится,
– подытожил советник главы МВД.
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