Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что с помощью социальной инженерии они находят родных или друзей и сообщают им правду. Диалоги получаются разные, а некоторые рождают настоящие "крылатые выражения".

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Когнитивный диссонанс россиян

Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке,

– написала сестра русского оккупанта.

Федоров отметил, что в этой фразе вся сущность и весь когнитивный диссонанс "русского мира".

Министр пообещал, что он и его команда найдет каждого родственника или друга убийц и мародеров и донесет до них правду о том, каков их "русский мир" и сколько боли они причинили нашей стране.



Переписка с сестрой мертвого российского оккупанта / Фото телеграм Федорова

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