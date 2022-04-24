Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за допомогою соціальної інженерії вони знаходять рідних чи друзів і повідомляють їм правду. Діалоги виходять різні, а деякі народжують справжні "крилаті вирази".

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Когнітивний дисонанс росіян

Він поїхав допомагати мирним, а повернувся в цинку,

– написала сестра російського окупанта.

Федоров зазначив, що у цій фразі вся сутність та весь когнітивний дисонанс "руського світу".

Міністр пообіцяв, що він та його команда знайде кожного родича чи друга убивць та мародерів і донесе до них правду про те, який насправді їхній "російський світ" та скільки болю вони завдали нашій країні.



Переписка з сестрою мертвого російського окупанта / Фото телеграм Федорова

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