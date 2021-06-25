Как рассказала пресс-секретарь нацполиции области Татьяна Андрейчук, молодой человек поехал сдавать экзамен 15 июня.

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Известно, что пропавший живет в селе Проскуряны, примерно в 35 километрах от Черновцов. 15 июня он поехал в город, чтобы сдать тест на Внешнем независимом оценивании. Но на экзамен юноша так и не попал.

С тех пор прошло уже 10 дней, но домой он не вернулся. Родители и родственники не знают ничего о его местонахождении, так как парень не выходит на связь.

Приметы молодого человека

Рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения.

У него карие глаза и темно-русые волосы.

Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и кроссовки. Имел с собой синий рюкзак.

Внимание! Если вы владеете какой-либо информацией о юноше, пожалуйста, обратитесь в полицию, или позвоните по телефону "102".



На Буковине исчез юноша / Фото "Общественное. Буковина"