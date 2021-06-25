Як розповіла речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук, хлопець поїхав складати іспит 15 червня.
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Відомо, що хлопець живе у селі Проскуряни, що приблизно за 35 кілометрів від Чернівців. 15 червня він поїхав до міста, аби скласти тест із Зовнішнього незалежного оцінювання. Але на іспит юнак так і не потрапив.
Відтоді минуло вже 10 днів, але додому він не повернувся. Батьки та родичі не знають нічого про його місцеперебування, адже хлопець не виходить на зв'язок.
Прикмети хлопця
- Зріст — 170 сантиметрів, худорлявої статури.
- У нього карі очі та темно-русяве волосся.
- Був одягнений у чорні спортивні штани, синю футболку, чорну куртку та кросівки. Мав з собою синій рюкзак.
На Буковині зник юнак / Фото "Суспільне. Буковина"