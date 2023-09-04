Соответствующую информацию написали местные телеграм-канали. Однако официально в компании не называли причину задержки рейса.

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Поезд Одесса – Днепр задерживается

В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса – Днепр. Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания,

– заявили в компании.

В Укрзализныце пообещали, что поезд должен прибыть в Днепр ориентировочно во второй половине дня 4 сентября. Компания сообщила, что предоставит пассажирам бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продления запланированного путешествия.

В компании не сообщили, когда именно рейс должен был прибыть по расписанию, однако на сайте Укрзализныци отмечено, что рейс 54 Одесса Днепр должен отправляться в 20:05 4 сентября, а прибудет на место – в 9:48 4 сентября.

Известно, что 94 поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.

Почему мог задержаться поезд

Местный телеграм-канал "Х***ва Одесса" написал, что пассажирский поезд Одесса – Днепр сошел с рельсов, задев последним вагоном грузовой поезд. Последний также сошел с рельсов.

По непроверенным данным, инцидент произошел в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области. В телеграм-канале отметили, что люди не ранены, им сказали ждать нового поезда.



В телеграм-канале опубликовали фото, вероятно, поезда

Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу

Укрзализныця запустила новый поезд, который будет курсировать из Украины в Польшу. А именно – из Киева в польский город Хелм. Оттуда будет удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм – Варшава Восточная. Да, известно, что:

из Киева поезд отправляется в 06:28;

в Хелм прибывает в 17:27;

уже в 18:12 есть рейс в Варшаву.

Обратно наш поезд будет отправляться из Хелма в 10:23, а прибывать в Киев – в 22:45. Поезда начали курсировать уже 3 сентября.

Купить билеты на рейс можно онлайн на сайте Укрзализныци, в официальных чат-ботах или непосредственно в кассах вокзала. Подробнее о новом рейсе – читайте по ссылке.