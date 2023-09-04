Соответствующую информацию написали местные телеграм-канали. Однако официально в компании не называли причину задержки рейса.
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Поезд Одесса – Днепр задерживается
В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается поезд 54 Одесса – Днепр. Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания,
– заявили в компании.
В Укрзализныце пообещали, что поезд должен прибыть в Днепр ориентировочно во второй половине дня 4 сентября. Компания сообщила, что предоставит пассажирам бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продления запланированного путешествия.
В компании не сообщили, когда именно рейс должен был прибыть по расписанию, однако на сайте Укрзализныци отмечено, что рейс 54 Одесса Днепр должен отправляться в 20:05 4 сентября, а прибудет на место – в 9:48 4 сентября.
Известно, что 94 поезда "Укрзализныци" продолжают движение по графику.
Почему мог задержаться поезд
Местный телеграм-канал "Х***ва Одесса" написал, что пассажирский поезд Одесса – Днепр сошел с рельсов, задев последним вагоном грузовой поезд. Последний также сошел с рельсов.
По непроверенным данным, инцидент произошел в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области. В телеграм-канале отметили, что люди не ранены, им сказали ждать нового поезда.
В телеграм-канале опубликовали фото, вероятно, поезда
Укрзализныця запустила новый поезд в Польшу
Укрзализныця запустила новый поезд, который будет курсировать из Украины в Польшу. А именно – из Киева в польский город Хелм. Оттуда будет удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм – Варшава Восточная. Да, известно, что:
- из Киева поезд отправляется в 06:28;
- в Хелм прибывает в 17:27;
- уже в 18:12 есть рейс в Варшаву.
Обратно наш поезд будет отправляться из Хелма в 10:23, а прибывать в Киев – в 22:45. Поезда начали курсировать уже 3 сентября.
Купить билеты на рейс можно онлайн на сайте Укрзализныци, в официальных чат-ботах или непосредственно в кассах вокзала. Подробнее о новом рейсе – читайте по ссылке.