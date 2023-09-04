Відповідну інформацію написали місцеві телеграм-канали. Однак офіційно у компанії не називали причину затримки рейсу.
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Потяг Одеса – Дніпро затримується
У зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині, суттєво затримується поїзд 54 Одеса – Дніпро.
Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення,
– заявили в компанії.
В Укрзалізниці пообіцяли, що потяг має прибути у Дніпро орієнтовно у другій половині дня 4 вересня. Компанія повідомила, що надасть пасажирам безплатний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.
У компанії не повідомили, коли саме рейс мав прибути за розкладом, проте на сайті Укрзалізниці зазначено, що рейс 54 Одеса Дніпро має відправлятись о 20:05 4 вересня, а прибуде на місце – о 9:48 4 вересня.
Відомо, що 94 поїзди Укрзалізниці продовжують рух за графіком.
Чому міг затриматись потяг
Місцевий телеграм-канал "Х***ва Одеса" написав, що пасажирський потяг Одеса – Дніпро зійшов з рейок, зачепивши останнім вагоном вантажний потяг. Останній також зійшов з рейок.
За неперевіреними даними, інцидент трапився у селі Жеребкове Ананьївського району Одеської області. У телеграм-каналі зазначили, що люди не поранені, їм сказали чекати на новий поїзд.
У телеграм-каналі опублікували фото, ймовірно, потяга
Укрзалізниця запустила новий потяг до Польщі
Укрзалізниця запустила новий потяг, який курсуватиме з України в Польщу. А саме – з Києва до польського міста Хелм. Звідти буде зручне стикування з польським потягом IC 21100 Хелм — Варшава Всходня. Так, відомо, що:
- з Києва потяг вирушає о 06:28;
- у Хелм прибуває о 17:27;
- вже о 18:12 є рейс на Варшаву.
Назад наш потяг відправлятиметься з Хелма о 10:23, а прибуватиме до Києва – о 22:45. Потяги почали курсувати вже 3 вересня.
Купити квитки на рейс можна онлайн на сайті Укрзалізниці, в офіційних чат-ботах або безпосередньо в касах вокзалу. Детальніше про новий рейс – читайте за посиланням.