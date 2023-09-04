Відповідну інформацію написали місцеві телеграм-канали. Однак офіційно у компанії не називали причину затримки рейсу.

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Потяг Одеса – Дніпро затримується

У зв'язку з позаштатною ситуацією на Одещині, суттєво затримується поїзд 54 Одеса – Дніпро.

Залізничники знайшли спосіб поновити рух безпечно для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення,

– заявили в компанії.

В Укрзалізниці пообіцяли, що потяг має прибути у Дніпро орієнтовно у другій половині дня 4 вересня. Компанія повідомила, що надасть пасажирам безплатний обід в дорозі та всі необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

У компанії не повідомили, коли саме рейс мав прибути за розкладом, проте на сайті Укрзалізниці зазначено, що рейс 54 Одеса Дніпро має відправлятись о 20:05 4 вересня, а прибуде на місце – о 9:48 4 вересня.

Відомо, що 94 поїзди Укрзалізниці продовжують рух за графіком.

Чому міг затриматись потяг

Місцевий телеграм-канал "Х***ва Одеса" написав, що пасажирський потяг Одеса – Дніпро зійшов з рейок, зачепивши останнім вагоном вантажний потяг. Останній також зійшов з рейок.

За неперевіреними даними, інцидент трапився у селі Жеребкове Ананьївського району Одеської області. У телеграм-каналі зазначили, що люди не поранені, їм сказали чекати на новий поїзд.



У телеграм-каналі опублікували фото, ймовірно, потяга

Укрзалізниця запустила новий потяг до Польщі

Укрзалізниця запустила новий потяг, який курсуватиме з України в Польщу. А саме – з Києва до польського міста Хелм. Звідти буде зручне стикування з польським потягом IC 21100 Хелм — Варшава Всходня. Так, відомо, що:

з Києва потяг вирушає о 06:28;

у Хелм прибуває о 17:27;

вже о 18:12 є рейс на Варшаву.

Назад наш потяг відправлятиметься з Хелма о 10:23, а прибуватиме до Києва – о 22:45. Потяги почали курсувати вже 3 вересня.

Купити квитки на рейс можна онлайн на сайті Укрзалізниці, в офіційних чат-ботах або безпосередньо в касах вокзалу. Детальніше про новий рейс – читайте за посиланням.