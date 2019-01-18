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      Поезд "четырех столиц" изменит график

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      Поезд "четырех столиц"
      Поезд "четырех столиц" / espreso

      Начиная с 30 января международный поезд "четырех столиц" №31/32 "Киев – Минск – Вильнюс – Рига" изменит график и будет курсировать чаще.

      Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".

      По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, об увеличении периодичности курсирования поезда договорились железнодорожные администрации Украины, Беларуси, Литвы и Латвии, ведь сейчас это сочетание пользуется спросом у пассажиров.

      Населенность в направлении Киев – Рига составляет 49 процентов, в обратном 40 процентов. Это хорошие показатели, свидетельствующие о популярности сообщения в европейские столицы и его экономическую рентабельность для украинской железной дороги,
      – сказал Кравцов.

      Анализ пассажиропотока сообщения свидетельствует, что больше пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45 процентов) и Литву (38 процентов), меньше в Беларусь (17 процентов).

      Всего в период с 28 сентября 2018 года до 11 января 2019 года в обоих направлениях поездом путешествовали более 4,3 тысячи пассажиров.

      С периодичностью курсирования раз в четыре дня поезд №31/32 будет отправляться из Киева, начиная с 30 января, а в обратном направлении из Риги – с 31 января.

      При этом расписание движения поезда не меняется.

      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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