Поїзд "чотирьох столиць" змінить графік

Починаючи з 30 січня міжнародний потяг "чотирьох столиць" №31/32 "Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига" змінить графік і курсуватиме частіше.

Про це повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

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За словами глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, про збільшення періодичності курсування поїзда домовилися залізничні адміністрації України, Білорусі, Литви та Латвії, адже зараз це сполучення користується попитом у пасажирів.

Населеність в напрямку Київ – Рига становить 49 відсотків, у зворотному – 40 відсотків. Це хороші показники, які свідчать про популярність сполучення до європейських столиць та його економічну рентабельність для української залізниці,

– сказав Кравцов.

Аналіз пасажиропотоку сполучення свідчить, що більше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45 відсотків) і Литви (38 відсотків), менше до Білорусі (17 відсотків).

Всього в період з 28 вересня 2018 року до 11 січня 2019 року в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тисячі пасажирів.

З періодичністю курсування раз в чотири дні поїзд № 31/32 відправлятиметься з Києва, починаючи з 30 січня, а в зворотному напрямку з Риги – з 31 січня.

При цьому розклад руху поїзда не змінюється.