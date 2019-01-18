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      Поїзд "чотирьох столиць" змінить графік

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      Потяг "чотирьох столиць"
      Потяг "чотирьох столиць" / espreso

      Починаючи з 30 січня міжнародний потяг "чотирьох столиць" №31/32 "Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига" змінить графік і курсуватиме частіше.

      Про це повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

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      За словами глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, про збільшення періодичності курсування поїзда домовилися залізничні адміністрації України, Білорусі, Литви та Латвії, адже зараз це сполучення користується попитом у пасажирів.

      Населеність в напрямку Київ – Рига становить 49 відсотків, у зворотному – 40 відсотків. Це хороші показники, які свідчать про популярність сполучення до європейських столиць та його економічну рентабельність для української залізниці,
      – сказав Кравцов.

      Аналіз пасажиропотоку сполучення свідчить, що більше пасажирів цим поїздом прямує до Латвії (45 відсотків) і Литви (38 відсотків), менше до Білорусі (17 відсотків).

      Всього в період з 28 вересня 2018 року до 11 січня 2019 року в обох напрямках поїздом подорожували понад 4,3 тисячі пасажирів.

      З періодичністю курсування раз в чотири дні поїзд № 31/32 відправлятиметься з Києва, починаючи з 30 січня, а в зворотному напрямку з Риги – з 31 січня.

      При цьому розклад руху поїзда не змінюється.

      Теги: Новини України Залізниця Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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