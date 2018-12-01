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      Поезд "Экспресс Киев-Борисполь" сломался на следующий день после первого рейса

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      "Экспресс Киев-Борисполь" сломался на 2 день после первого рейса
      "Экспресс Киев-Борисполь" сломался на 2 день после первого рейса / radio.kiev.fm

      В пятницу, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. В субботу, 1 декабря, скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в дороге.

      Об этом сообщает Громадське.

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      Скоростной экспресс из Киева выехал в 11:01 с вокзала. Поезд должен был прибыть к месту назначения через 37 минут, но до сих пор находится на подъезде. До аэропорта осталось всего 5 километров.

      "У меня рейс в 12:45 в Доху в Катар, из Катара в Австралию. Из-за задержки поезда я не смогу вылететь. Это какой-то беспредел", – рассказал Даниил, один из пассажиров поезда. Поэтому, чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выпрыгнули из поезда.

      Водитель экспресса утверждает, что возникла проблема с двигателем – поезд не заводится. Кроме того, проводница поезда сообщила пассажирам, что впоследствии отбуксируют поезд в аэропорт.

      При этом, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов у себя на Facebook-странице утром 1 декабря советовал людям ехать в аэропорт экспрессом, чтобы избежать пробок.

      Есть совет: если собираетесь в аэропорт – то ехать надо только Kyiv Boryspil Express. Цена от сантиметров снега на дорогах не зависит фиксированные 80 гривен. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже от 400. Начните путешествие не в пробках,
      — писал он.

      Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" отправила первый рельсовый автобус из аэропорта "Борисполь" до железнодорожного вокзала "Киев".

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Новости Борисполя железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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