Это касается поездов, которые должны были двигаться участком Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.

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Изменения в маршрутах Укрзализныци

В Укрзализныце сообщили, что изменение маршрута по техническим причинам означает задержку до 2 часов для рейсов:

№181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

№6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

№110 Львов – Херсон Херсон;

№32 Перемышль – Запорожье;

№88 Ковель – Запорожье;

№40 Солотвино – Запорожье;

№4 Ужгород – Запорожье;

№3 Запорожье – Ужгород;

№75/76 Кривой Рог – Киев;

№85/86 Запорожье – Львов;

№31/32 Запорожье – Перемышль.

Железнодорожники отметили, что перечень рейсов может пополняться. Они попросили следить за обновлениями и объявлениями как начальников поездов, так и дикторов по вокзалам.

В то же время пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда пока вынужденно обходят, Укрзализныця вернет полную стоимость билетов и начислит бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие.

"Мы приносим искренние извинения за эти оперативные изменения. Бригады железнодорожников и вся необходимая техника уже работают над устранением проблемы", – сообщает Укрзализныця