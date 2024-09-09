Це стосується потягів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

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Зміни у маршрутах Укрзалізниці

В Укрзалізниці повідомили, що зміна маршруту з технічних причин означає затримку до 2 годин для рейсів:

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Залізничники зазначили, що перелік рейсів може поповнюватись. Вони попросили слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів по вокзалах.

Водночас пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, Укрзалізниця поверне повну вартість квитків та нарахує бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож.

"Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми", – повідомляє Укрзалізниця