Как подтвердил советник главы МВД Вадим Денисенко, воинам ВСУ удалось перейти в контрнаступление на Харьковском направлении и отбить несколько сел. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
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Попытка врага сорвать логистику
По словам Денисенко, переход ВСУ в контрнаступление в ключевых для россиян Харьковском и Изюмском направлениях свидетельствует об одном – врагу не удается реализовать свои приоритетные замыслы. Тем более что куратором наступления на Изюм является один из организаторов и идеолог войны против Украины, начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.
Что касается увеличения активности обстрелов украинских городов практически во всех регионах, то это попытка врага нанести удар по тылам и создать проблемы со снабжением.
Они пытаются уничтожать нашу логистическую инфраструктуру, их главная задача – прекратить товародвижение с Запада на Восток и с Востока на Запад, – сообщил советник главы МВД.
Также Денисенко подчеркнул, что железная дорога, несмотря на большую нагрузку, и все трудности с ситуацией справляется.
"Да, поезда опаздывают, но они идут, ремонты происходят и я думаю, что ничего врагу не удастся. Но подчеркиваю – вероятность того, что нападения будут повторяться, достаточно велика", – добавил он.
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