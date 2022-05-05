Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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Прозвучало два взрыва

Жители Краматорска видели большую вспышку от, вероятно, ракетного удара. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.

В 21:10 в городе началась воздушная тревога и продолжается до сих пор.

Павел Кириленко призвал жителей населенных пунктов, расположенных возле зоны боевых действий, немедленно эвакуироваться. Это может спасти вам жизнь. Глава ОВА вспомнил разговор с жительницей Краматорска, решившей вернуться в город, несмотря на опасность. Объяснение женщины очень удивило Кириленко.

Я спросил, почему она осталась? Ответ такой: "Я вернулась, потому что у нас уже нет таких активных боевых действий". Я ответил, что активных боевых действий не видно, потому что Вооруженные Силы Украины действуют настолько профессионально. Именно мирных жителей не подвергают опасности своими удачными и умелыми действиями. Но бои происходят довольно близко,

– рассказал Павел Кириленко.

Он еще раз подчеркнул, что единственный выход в таких ситуациях – эвакуироваться. Российские оккупанты не учитывают мирных людей и без разбора рушат все. Поэтому нужно как можно быстрее уезжать из таких населенных пунктов. Тем более, это легче сделать, когда нет постоянных обстрелов.

Добавим, утром 5 мая российские оккупанты уже нанесли ракетный удар по Краматорску. Были серьезные разрушения на гражданских объектах – повреждены 810 квартир в 32 жилых домах города. В 5 не было электричества, в 15 – газа. Кроме того, ракеты повредили также:

6 частных домов.

2 школы.

Детский садик.

Медучреждение.

Котельню.

Торговые заведения и несколько предприятий.

К счастью, погибших не было, но 25 человек получили ранения. Известно, что оккупанты также обстреляли цеха завода ПАО "Энергомашспецсталь", где производят литые и кованые изделия для металлургии.

Следует добавить, что в поврежденных домах сейчас проживают примерно 10% от обычного количества людей. Большинство жителей Краматорска эвакуировались.

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