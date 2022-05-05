Помогает не НАТО, а отдельные страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о помощи, получаемой нашим государством от западных партнеров. По его словам, Украина получает помощь не от НАТО, а от отдельных стран. Среди главных партнеров – Великобритания, США, Польша и Турция.

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Причина, по которой так много людей в странах НАТО, в том числе политиков, восхищаются Украиной, заключается в том, что Украина не боится России. А они боятся. Все хотели надрать зад России. Все. Но никто не отважился. А у нас не было выбора,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Никаких территориальных уступок

Украинский дипломат также заверил, что наша страна не пойдет ни на какие территориальные уступки в войне с Россией. Следовательно, об этом даже не может быть и речи во время переговоров. Ведь Россия ведет войну на уничтожение Украины. Так что нам ничего не остается, как выиграть эту войну. Это ведь вопрос жизни для украинцев.

Новое оружие для Украины

Следовательно, вопрос, насколько долго будет продолжаться война, зависит и от того, когда и какое вооружение будет получать Украина от партнеров. Дмитрий Кулеба призвал отказаться от того, чтобы передавать Украине старое советское вооружение. В качестве примера он привел ситуацию, когда Великобритания хочет передать Польше свои современные танки в обмен на те, которые Польша передала Украине. Кулеба призывает британские власти передать эти танки напрямую Украине.

"Мы больше не можем рассчитывать на поставку в Украину оружия времен Советского Союза. Это конец. Конец обсуждению. Нам нужна комплексная программа перехода от советского оружия к оружию, отвечающему стандартам НАТО", – заявил Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина сейчас больше нуждается в реактивных системах залпового огня.

Современное вооружение для Украины

Украина уже начинает получать современное оружие для войны против России. Если раньше это были противотанковые ракетные комплексы (например, американский FGM-148 Javelin или британский NLAW), то теперь речь идет о более мощном вооружении.

США и Канада передали Украине 155-миллиметровую гаубицу M777.

От Франции мы получили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Такого же калибра самоходное орудие-гаубицу PzH 2000 Украине пообещали предоставить Нидерланды.