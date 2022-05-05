Допомагає не НАТО, а окремі країни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про допомогу, яку отримує наша держава від західних партнерів. За його словами, Україна отримує допомогу не від НАТО, а окремих країн. Серед головних партнерів – Велика Британія, США, Польща та Туреччина.

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Причина, чому так багато людей у країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. А вони бояться. Усі хотіли надерти зад Росії. Усі. Але ніхто не наважився. А в нас не було вибору,

– заявив Дмитро Кулеба.

Жодних територіальних поступок

Український дипломат також запевнив, що наша країна не піде на жодні територіальні поступки у війні з Росією. Відтак про це навіть не може бути мови під час переговорів. Адже Росія веде війну на винищення України. Тож нам нічого не залишається як виграти цю війну. Адже це питання життя для українців.

Нова зброя для України

Відтак питання, наскільки довго триватиме війна залежить і від того, коли та яке озброєння буде отримувати Україна від партнерів. Дмитро Кулеба закликав відмовитися від того, щоб передавати Україні старе радянське озброєння. Як приклад він навів ситуацію, коли Велика Британія хоче передати Польщі свої сучасні танки в обмін на ні, які Польща передала Україні. Натомість Кулеба закликає британську владу передати ці танки напряму Україні.

"Ми більше не можемо розраховувати на постачання в Україну зброї часів Радянського Союзу. Це кінець. Кінець обговорення. Нам потрібна комплексна програма переходу від радянської зброї до зброї, яка відповідає стандартам НАТО", – заявив Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна зараз найбільше потребує реактивні системи залпового вогню.

Сучасне озброєння для України

Україна вже починає отримувати сучасну зброю для війни проти Росії. Якщо раніше це були протитанкові ракетні комплекси (наприклад американський FGM-148 Javelin чи британський NLAW), то тепер мова йде про значно потужніше озброєння.

США та Канада передали Україні 155-міліметрову гаубицю M777.

Від Франції ми отримали 155-міліметрову самохідну артилерійську установку Caesar.

Такого ж калібру самохідну гармату-гаубицю PzH 2000 Україні пообіцяли надати Нідерланди.