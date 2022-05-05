Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Важливо Усі хотіли надерти зад Росії, але ніхто не наважився, а в нас не було вибору, – Кулеба

Пролунало два вибухи

Мешканці Краматорська бачили великий спалах від, ймовірно, ракетного удару. Людей закликають перебувати в укриттях до відбою.

О 21:10 в місті почалася повітряна тривога й триває досі.

Павло Кириленко закликав мешканців населених пунктів, які розташовані близько до зони бойових дій, негайно евакуюватися. Це може врятувати вам життя. Очільник ОВА пригадав розмову з мешканкою Краматорська, яка вирішила повернутися в місто, попри небезпеку. Пояснення жінки дуже здивувало Кириленка.

Я спитався, чому вона залишилася? Відповідь така: "Я вже повернулася, бо в нас вже немає таких активних бойових дій". Я відповів, що активних бойових дій не видно, бо Збройні Сили України діють професійно. Вони не наражають мирних мешканців на небезпеку своїми вдалими та вмілими діями. Але бої відбувається досить близько, – розповів Павло Кириленко.

Він ще раз наголосив, що єдиний вихід в таких ситуаціях – евакуюватися. Російські окупанти не зважають на мирних людей і без розбору руйнують все. Тому потрібно якнайшвидше виїжджати з таких населених пунктів. Тим паче це легше зробити, коли немає постійних обстрілів.

Додамо, вранці 5 травня російські окупанти вже завдали ракетного удару по Краматорську. Були серйозні руйнування на цивільних об’єктах – пошкоджені 810 квартир у 32 житлових будинках міста. У 5 не було електрики, у 15 – газу. Окрім цього, ракети пошкодили також:

6 приватних будинків.

2 школи.

Дитячий садочок.

Медзаклад.

Котельню.

Торговельні заклади та кілька підприємств.

На щастя, загиблих не було, але 25 людей отримали поранення. Відомо, що окупанти також обстріляли цехи заводу ПАТ "Енергомашспецсталь", де виробляють литі та ковані вироби для металургії.

Варто додати, що в пошкоджених будинках зараз проживає приблизно 10% від звичної кількості людей. Більшість мешканців Краматорська евакуювалися.

Важливо – Ворог вночі 5 травня обстріляв Донеччину: дивіться відео