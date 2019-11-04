Поезда из прошлого, которые вас поразят: фото
4 ноября в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. В современном мире поездом никого не удивишь, но мы подобрали для вас фото необычных и особых поездов со всех уголков мира.
Когда-то, в XIX веке людей восхищали величие и функциональность поездов. Сейчас они стали привычным способом передвижения, доступным каждому. В течение прошлых веков конструкторы пытались создать необычных "железных коней", которые могли не только быстро перемещать пассажиров, а и быть уникальными внешне. Подборку опубликовала на своей странице в фейсбуке Helen Vetrova.
К празднику: 4 ноября – День железнодорожника: картинки-поздравления с праздником
Так, например, инженерам не давала покоя идея поезда на монорельсе. Вот некоторые примеры:
Из необычных вариантов: поезда, которые прикреплены к рельсам сверху и напоминают вертолеты. Эти разработки остались демонстрационными и не получили распространения.
Поезда с футуристическим дизайном:
Гигантские и величественные поезда Советского Союза:
Вот это самый быстрый японский поезд на магнитной подушке. Его скорость – 480 км/ч:
Этот канадский поезд своим носом напоминает птичку тукана:
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