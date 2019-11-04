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      Потяги з минулого, які вас вразять: фото

      567 Читать новость на русском

      4 листопада в Україні своє професійне свято відзначають працівники залізниці. У сучасному світі потягом нікого не здивуєш, але ми підібрали для вас фото незвичайних та особливих поїздів з усіх куточків світу.

      Колись, у XIX столітті людей захоплювала велич і функційність потягів. Зараз вони стали звичним способом пересування, доступним кожному. Протягом минулих століть конструктори намагалися створити незвичних "залізних коней", що могли не лише швидко переміщувати пасажирів, а і бути унікальними зовнішньо. Підбірку таких опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Helen Vetrova.

      До свята: 4 листопада – День залізничника: картинки-привітання зі святом

      Так, наприклад, інженерам не давала спокою ідея потяга на монорельсі. Ось деякі приклади:

       

       

      Із незвичних варіантів: потяги, що причіплені до рельс верхом і нагадують вертольоти. Ці розробки залишилися демонстраційними і не набули поширення.

       

      Потяги із футуристичним дизайном:

       

       

      Гігантські і величні потяги Радянського Союзу:

       

      Ось це найшвидший японський потяг на магнітній подушці. Його швидкість  480 км/год:

       

       

      Цей канадський  потяг своїм носом нагадує пташку тукана:

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Транспорт Фотоновини Укрзалізниця Залізниця
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