Потяги з минулого, які вас вразять: фото

4 листопада в Україні своє професійне свято відзначають працівники залізниці. У сучасному світі потягом нікого не здивуєш, але ми підібрали для вас фото незвичайних та особливих поїздів з усіх куточків світу.

Колись, у XIX столітті людей захоплювала велич і функційність потягів. Зараз вони стали звичним способом пересування, доступним кожному. Протягом минулих століть конструктори намагалися створити незвичних "залізних коней", що могли не лише швидко переміщувати пасажирів, а і бути унікальними зовнішньо. Підбірку таких опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Helen Vetrova.

До свята: 4 листопада – День залізничника: картинки-привітання зі святом

Так, наприклад, інженерам не давала спокою ідея потяга на монорельсі. Ось деякі приклади:

Із незвичних варіантів: потяги, що причіплені до рельс верхом і нагадують вертольоти. Ці розробки залишилися демонстраційними і не набули поширення.

Потяги із футуристичним дизайном:

Гігантські і величні потяги Радянського Союзу:

Ось це найшвидший японський потяг на магнітній подушці. Його швидкість – 480 км/год:

Цей канадський потяг своїм носом нагадує пташку тукана: